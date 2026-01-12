وفاة رولان كوربيس مدرب الوحدة الأسبق



باريس (أ ف ب)

تُوفي اللاعب والمدرب الفرنسي السابق رولان كوربيس عن 72 عاماً، وفق ما أعلن راديو «أر أم سي»، حيث عمل كمستشار كروي منذ 2005، وقال مدير عام «أر أم سي» كريم نجاري: «توفي رولان كوربيس هذا الليل في الساعة الخامسة فجراً».

بدأ كوربيس، المولود في مرسيليا، مسيرته الكروية كمدافع قبل أن ينتقل إلى التدريب، واشتهر بصراحته وأسلوبه الحماسي.

لعب كمدافع مع مرسيليا وأجاكسيو وأولمبياكوس اليوناني وسوشو وموناكو وتولون، قبل أن ينتقل للتدريب عام 1986 حيث أشرف أولاً على تولون ثم مرّ بكثير من الفرق، أبرزها بوردو ومرسيليا ولنس ومونبلييه والوحدة الإماراتي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري ومنتخب النيجر، وصولاً إلى رين الذي كان آخر فريق يدربه عام 2016.

أحرز خلال مسيرته كلاعب لقب الدوري اليوناني عام 1974 والدوري الفرنسي مع موناكو عامي 1978 و1982 والكأس عام 1980، فيما كان أفضل إنجاز له كمدرب إحراز الكأس الجزائرية وبطولة الأندية العربية عام 2013 ووصوله إلى نهائي كأس الرابطة الفرنسية المحترفة عام 1997 مع بوردو، وصعوده بتولون إلى الدرجة الأولى عام 1983 بعد الفوز بلقب الدرجة الثانية.