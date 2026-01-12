«ميركاتو الشتاء الناري» يجدد صراع الصفقات والإقالات في «دورينا»

معتز الشامي (أبوظبي)

تدخل أندية دوري أدنوك للمحترفين غداً «الثلاثاء» سباقاً من نوع آخر، مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية رسمياً، والتي تمتد حتى 9 فبراير المقبل، في نافذة تبدو هذه المرة أكثر سخونة من المعتاد، بفعل الصراع المشتعل على القمة والصدارة، وتداخل الطموحات بين المنافسة المحلية والتحديات القارية، ما يحوّل «الميركاتو» إلى ساحة صراع موازية قد تحسم ملامح النصف الثاني من الموسم.

ومع التقارب الكبير في النقاط ووجود أكثر من 5 فرق لا تزال تملك حلم المنافسة على لقب دوري أدنوك، بدأت شركات الكرة بأغلب الأندية خطواتها سريعاً نحو السوق، بحثاً عن تدعيمات نوعية تعالج نقاط الضعف وتمنح «الزيادة» المطلوبة في المراكز الحساسة، خصوصاً في الثلث الأخير من الملعب، حيث تتجه الأنظار نحو المهاجمين وصناع اللعب باعتبارهم عناصر الحسم في «الأسابيع الذهبية».

وتأتي المؤشرات الأولية لتؤكد اتجاه غالبية الأندية نحو تدعيم صفوفها بلاعبين من فئة المقيمين، باعتبارها الخيار الأكثر مرونة وقدرة على تغيير شكل الفريق دون قيود كبيرة، إلى جانب تحركات موازية للتعاقد مع الأجانب لكن في مراكز مصيرية، خاصة الهجوم وصناعة اللعب، بهدف رفع معدلات التسجيل وخلق الحلول الهجومية أمام تكتلات الدفاع.

ويبرز نادي العين كأحد أبرز الفاعلين مبكراً، بعدما دعم خط الوسط بالجوهرة الرومانية أدريان شوت، في خطوة تعكس رغبة «الزعيم» في رفع جودة السيطرة والاتزان في وسط الملعب، غير أن الملف لم يُغلق بعد، إذ لا يزال الفريق يبحث عن تدعيم هجومي إضافي يمنح عمقاً في الخط الأمامي، في ظل الحاجة إلى عنصر قادر على صناعة الفارق وتقديم حلول متنوعة أمام دفاعات المنافسين.

أما الوصل، فيخوض ميركاتو مزدوج الاتجاهات، على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، فعلى الصعيد الهجومي يبحث «الفهود» عن مهاجم سوبر يكون بديلاً لسالدانيا الذي لم يقدم أوراق اعتماده بالشكل المنتظر، ورغم التوقعات العالية التي صاحبت انتقاله الصيف الماضي. وفي الوقت ذاته، يتجه الوصل لإغلاق ملف الدكة الفنية، من خلال البحث عن مدرب متاح لقيادة الفريق بدلاً من المدرب المؤقت مسعود ميرال، في إشارة واضحة إلى أن استقرار القيادة الفنية بات مطلباً للحفاظ على التوازن التنافسي.

وفي خانة المدربين أيضاً، يبدو خورفكان قريباً من التعاقد مع المدرب دامير كرزنار، المدرب السابق لنادي أويبست المجري، لتولي المهمة خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي، بعد تراجع نتائج الفريق وحاجته إلى صدمة فنية تعيد ترتيب الأوراق قبل فوات الأوان.

وبعيداً عن صفقات الوافدين الجدد لدورينا، يظل ملف «الخروج» حاضراً بقوة، ويتصدره البرازيلي ميلوني لاعب الشارقة، بوصفه أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في دورينا، حيث قد يشهد ميركاتو الشتاء الحالي قراراً حاسماً في مستقبل اللاعب بين الانتقال إلى نادٍ محلي آخر أو الاستمرار مع «الملك»، الذي فتح باب التفاوض بالفعل لتجديد العقد.

وفي سياق متصل، نجح الشارقة في تجديد عقد لاعبه المقيم الكرواتي مارو كاتينيتش (21 عاماً)، بينما وضع الظهير الأيسر البرازيلي لياندرينيو ضمن قائمة اهتماماته لتدعيم الدفاع، وبدأ مفاوضاته مع فاسكو دي جاما للحصول على خدمات اللاعب وقيده ضمن فئة المقيمين.

كما يشهد السوق الداخلي أيضاً تحركات لافتة، بعدما دخل الوصل في مفاوضات مع لاعب الوسط لياندرو سباداسيو لاعب كلباء، المطلوب في أكثر من ناد، ما يفتح الباب أمام مزاد محلي محتمل في الأسابيع المقبلة.

أما أبرز التحركات المحلية الأخرى، فتتمثل في اقتراب مؤنس دبور لاعب شباب الأهلي من الانتقال إلى بني ياس، في صفقات قد تعيد توزيع الأدوار داخل مربع المنافسة.

وعلى مستوى التعاقدات المعلنة، أعلن النصر التعاقد مع اللاعب التركي سردار ساتشي على سبيل الإعارة قادماً من طرابزون التركي ليُقيد ضمن فئة المقيمين، كما نجح «العميد» في تجديد عقد عبد الله توري حتى 2030، في خطوة تعكس رغبة الاستقرار وبناء مشروع بعيد المدى.

بينما في الجزيرة، تبقى احتمالات خروج الكونغولي سايمون بانزا كبيرة، مع وجود اهتمام تركي وعروض بالفعل لدى «فخر أبوظبي»، فيما وضع الجزيرة الكرواتي لوكا ستويكوفيتش صانع ألعاب دينامو زغرب، ضمن خياراته لتدعيم الفريق وقيده ضمن فئة المقيمين.

وستظل كل السيناريوهات مفتوحة حتى صافرة إغلاق «الميركاتو الشتوي»، في ظل شراسة المنافسة محلياً، وحاجة الرباعي المشارك خارجياً، الوحدة وشباب الأهلي والشارقة والوصل، إلى دعم الصفوف قبل مرحلة الأدوار الحاسمة والإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، بطموحات كبيرة في السير بعيداً والمنافسة على اللقبين.