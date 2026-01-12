3 فئات في ختام «التمهيدي الثاني» لماراثون رحلة الهجن



دبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات النسخة السابعة من التمهيدي الثاني لماراثون رحلة الهجن، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن بمنطقة المرموم، وشهد السباق مشاركة 27 متسابقاً من 18 جنسية ضمن التحضيرات للمرحلة النهائية من الماراثون، الذي يتزامن مع مهرجان ولي عهد دبي للهجن في شهر يناير المقبل.

وجاءت المنافسات في ثلاث فئات رئيسية، حيث توّجت ايكاترينا كودريا من روسيا في فئة وزن الفردة لمسافة 1.5 كيلومتر، بينما حلّت جولنورا سافاروفا من طاجيكستان في المركز الثاني، وجاءت كيت ينج ليونج من هونج كونج بالمركز الثالث.

أما في فئة الوزن المفتوح للسيدات، لمسافة 1.2 كيلومتر، فتمكنت المكسيكية ناديا كورتيس من تحقيق المركز الأول، فيما جاءت الألمانية آني ‎روندي في المركز الثاني والبيلاروسية مارينا بانشانكا في المركز الثالث.

وتمكّن فايز محمد من الهند، من حصد لقب الرجال بتحقيقه المركز الأول، أما المركز الثاني فذهب إلى الفرنسي محمد ميهدار، وجاء الباكستاني أحسن ياسين في المركز الثالث.

وتوّج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الثلاث الأولى بحضور راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في المركز، الذي أكد أن ماراثون رحلة الهجن يُعد من المبادرات النوعية التي يُجسّد من خلالها المركز رؤيته في إبراز التراث الإماراتي بصيغة معاصرة، تُحافظ على جوهره الأصيل وتقدّمه للعالم بلغة يفهمها الجميع.

وأوضح أن الهجن تمثّل رمزاً وطنياً راسخاً في الذاكرة الإماراتية، وأن تنظيم مثل هذه الفعاليات يهدف إلى إعادة إحياء هذا الارتباط التاريخي والإنساني، وإتاحة الفرصة للمشاركين من مختلف الجنسيات لاكتشاف عمق العلاقة التي جمعت الإنسان بالهجن وشكّلت ملامح الحياة في هذه الأرض.