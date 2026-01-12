الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دولية دبي لتنس الشباب تدشّن نسختها الـ23 بمشاركة 119 لاعباً

12 يناير 2026 15:30

 
دبي (الاتحاد)
انطلقت اليوم منافسات بطولة دبي الدولية للشباب للتنس (j100)، بنسختها الـ23، التي ينظمها اتحاد التنس والبادل على ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للتنس، وبمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من 44 دولة.
ويمثّل الدولة في البطولة اللاعبان مروان ناصر المرزوقي وراشد الجسمي واللاعبة سعيدة إسماعيل، وسط طموح جديد لتنس الإمارات على مستوى المواهب لكلا الجنسين.
ويشارك في المنافسات لاعبون من أصحاب التصنيفات المميزة على مستوى الشابات منهم الصينية ونج هيا تونج المصنفة 140 عالمياً، بينما يشارك لاعبون بتصنيفات مميزة على مستوى الشباب أبرزهم الكندي كولبورن كاندي المصنّف 154 عالمياً، وكذلك يتواجد في البطولات اللاعبات العربيات المصرية حبيبة حبيب والتونسية كنزه كسوري.
وفي هذا السياق رحب سعيد محمد المري الأمين العام لاتحاد التنس والبادل، باللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، متمنياً لهم تحقيق طموحاتهم وخوض المنافسات بروح رياضية عالية مؤكداً أن اللجنة المنظمة للبطولة تحرص على تقديم أفضل الإمكانيات لتحقيق التكافؤ الفني، ومثمّناً جهود أكاديمية توب سين للتنس لاستضافتها المنافسات وتأمين سبل نجاحها، متمنياً أن يقدم لاعبو الإمارات مستويات فنية مميزة في البطولة.

