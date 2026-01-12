الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

800 عداء في سباق «هود تو كوست» الأول في المنطقة

800 عداء في سباق «هود تو كوست» الأول في المنطقة
12 يناير 2026 16:00

 
دبي (الاتحاد)

سجلت دولة الإمارات ودبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مع الختام الناجح لسباق التتابع «هود تو كوست دبي 2026»، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشهد مشاركة واسعة النطاق جمعت أكثر من 800 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، تنافسوا على مسافة 100 كيلومتر في قلب محمية المرموم الصحراوية، في مشهد رياضي جسّد روح التحدي والمنافسة.
مثّل هذا الحدث النسخة الأولى في الشرق الأوسط لسلسلة سباقات التتابع الأسطورية «هود تو كوست»، التي تأسّست في الولايات المتحدة الأميركية عام 1982 وتوسعت لتشمل قارات عدة منها الصين والآن دولة الإمارات.
ولأول مرة، توحّد العداؤون من مختلف أنحاء العالم في دبي لتجربة سباق فريد يحتفي بالعمل الجماعي والتحدي، وسط واحدة من أبرز الوجهات الطبيعية الساحرة في العالم.
سادت أجواء من الحماس والتنافس الإيجابي، منذ ساعات الصباح الأولى وحتى لحظة الوصول لخط النهاية، حيث تنقلت فرق العدائين عبر نقاط تبادل مدروسة استراتيجياً، قاطعين مسارات متنوعة شملت الكثبان الرملية، والطرق الممهدة، والتضاريس المفتوحة، مما عكس الروح الحقيقية لسباقات التتابع. وقد تردد صدى التشجيع في أرجاء «المرموم» مؤكداً أن «هود تو كوست» ليس مجرد سباق، بل رحلة مشتركة تعزز الروابط الإنسانية.
في معرض تعليقها على النجاح الباهر للحدث، صرحت فيليسيا هوبر الرئيسة العالمية لسباق «هود تو كوست» قائلة: «لقد تجاوزت نسخة دبي 2026 كل التوقعات، إن الطاقة الإيجابية، والوحدة بين المشاركين، وسعادتهم عند خط النهاية جعلت من هذا الحدث أكثر من مجرد فعالية رياضية، بل كان احتفالاً عالمياً بالصحة والمجتمع، وتجسيداً لرؤية دبي كوجهة رياضية من الطراز الأول».
شهد السباق توافد فرق دولية من الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا، مما يعزّز مكانة دبي كمركز عالمي للأحداث الرياضية الكبرى. وأكدت مشاركة عدائين من خلفيات ثقافية متنوعة التزام المدينة بتعزيز الشمولية وجودة الحياة وأنماط العيش النشطة، تماشياً مع خطة دبي الرياضية الجديدة والرؤية طويلة المدى في تعزيز رفاهية المجتمع والسياحة الدولية.
أقيم الحدث بدعم من الراعي الرسمي «إكس دبي» والشريك الاستراتيجي «بطولة السلم للدراجات الهوائية»، وتم تنفيذه وفق أعلى المعايير التشغيلية وتدابير السلامة، ليضع معياراً جديداً لفعاليات التتابع والتحمل في المنطقة. كما أسهم الحدث في تسليط الضوء على جماليات «محمية المرموم» كوجهة مميزة للمغامرات الخارجية والسياحة المستدامة.
مع عبور العدائين لخط النهاية وسط مشاعر الفخر والإنجاز، كانت الرسالة واضحة بأن «هود تو كوست دبي» قد حجز مكانه ضمن الأجندة الرياضية السنوية للإمارات. وفي ظل ردود الفعل الإيجابية والاهتمام العالمي المتزايد، يجري العمل حالياً على خطط لتوسيع نطاق الحدث في النسخ المقبلة، لاستقبال المزيد من الفرق لتجربة سحر الجري الجماعي عبر تضاريس دبي الاستثنائية.

