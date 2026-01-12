مدرب منتخبنا الأولمبي: مواجهة سوريا مفصلية.. وثقتنا كبيرة في العبور



أبوظبي (الاتحاد)

قال الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب «الأبيض الأولمبي»، تعليقاً على المواجهة أمام سوريا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية، النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026: «ما يقلقنا دائماً في كيفية إنهاء الفريق للمباراة من الناحية البدنية، حتى نتمكن من التقييم واختيار التشكيلة الأنسب للمباراة التالية».

وأوضح مدرب «الأبيض الأولمبي»: «نُدرك تماماً أن المباراة المقبلة هي الأهم في هذه المرحلة، لأنها ستحدد هوية المتأهل. سنخوضها بهذا التفكير، ولدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تجاوز منتخب سوريا».

وفي المقابل، تبدو مهمة المنتخب السوري واضحة أمام فريق مدربه جهاد الحسين، إذ إن فارق الأهداف يفرض عليه خيار الفوز فقط من أجل بلوغ الدور ربع النهائي.

وقال الحسين: «منتخب الإمارات قوي جداً، رغم خسارته أمام اليابان، التي تُعد من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة»، وأضاف: «تابعنا مباراة الإمارات أمام اليابان، وأعتقد أن مواجهتنا ستكون متكافئة، والفريق الذي يُظهر شجاعة أكبر داخل الملعب سيكون الأحق بالفوز».