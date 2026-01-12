جري «سيدات الشارقة».. تجربة تفاعلية بطابع مستقبلي في 2026



الشارقة (الاتحاد)

أعلن نادي سيدات الشارقة مجموعةً من الأنشطة الرياضية والترفيهية المصاحبة لفعالية جري سيدات الشارقة 2026 في نسخته الحادية عشرة، والتي تُقام السبت 24 يناير في منتزه السيوح للسيدات، تحت شعار «انطلقي نحو الفضاء والمستقبل».

وتتضمن الفعالية هذا العام إطلاق مبادرة الاستدامة، في خطوة تعكس التزام النادي بمواكبة توجُّه دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر وعياً واستدامة، من خلال تبنّي ممارسات عملية تسهم في تقليل الأثر البيئي عبر استخدام حقائب سباق مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها، وميداليات مصنوعة من الخيزران المعاد تدويره، إلى جانب توفير حاويات مخصصة لإعادة تدوير عبوات المياه بالتعاون مع شركة بيئة، وتشجيع المشاركات على تبنّي ممارسات صديقة للبيئة تعزز ثقافة الوعي المجتمعي

وتأخذ الفعالية هذا العام طابعاً تفاعلياً مختلفاً مستوحى من أجواء المستقبل، في امتداد لمسيرة تطوّر الجري عاماً بعد عام، حيث تنتقل التجربة إلى مرحلة تعكس التقدّم، والطموح، وتمكين المرأة، والاهتمام بالبيئة. ويقدّم الحدث للزائرات تجربة تتجاوز مفهوم السباق الرياضي، من خلال أنشطة وتجارب مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وحضور روبوتات ذكية، في مشهد يعكس الطابع المستقبلي للحدث ويمنح الزائرات تجربة غير تقليدية.

وتشهد الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، تشمل عروض الزومبا وتمارين الإحماء وتحديات اللياقة، بإشراف مدرّبات من مركز لياقة 180، وأكد النادي أن التسجيل لا يزال متاحاً للمشاركة في الجري، داعياً الفتيات والسيدات من عمر 12 عاماً فما فوق إلى التسجيل عبر تطبيق نادي سيدات الشارقة الذكي، كما سيتم مشاركة نصائح وتمارين رياضية ومحتوى توعوي عبر حسابات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، لمساعدة المشاركات على الاستعداد للسباق.

ويُعد جري سيدات الشارقة إحدى أبرز الفعاليات الرياضية النسائية في الإمارة، ويواصل في نسخته الحادية عشرة دوره في تشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة صحي ومتوازن.