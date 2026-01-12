ربع نهائي المونديال الأفريقي يدخل دائرة التحقيق



الرباط (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الاثنين أنه فتح تحقيقاً بشأن أحداث شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا بين الكاميرون والمغرب، والجزائر ونيجيريا.

وقال كاف في بيان: «جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقارير المباريات الأخيرة وأدلة مُصوّرة تُشير إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وفتحت تحقيقاً بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب، وكذلك بين الجزائر ونيجيريا».

وأضاف: «أحال الاتحاد هذه القضايا إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المُناسبة في حال ثبوت ارتكاب الأشخاص المعنيين أي مخالفات»، مشيراً إلى أنه يراجع لقطات مُصوّرة لحادثة يُزعم تورّط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها بسلوك غير لائق داخل المنطقة المُختلطة.

وتابع «يُدين الكاف بشدة أي سلوك غير مُناسب يحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات. وسيتم السعي لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بحق أي شخص لا يتماشى سلوكه مع قواعد الاحتراف المعمول بها في فعاليات الكاف».

وشهدت نهاية مباراتي المغرب والكاميرون، والجزائر ونيجيريا احتجاجات كبيرة من لاعبي ومسؤولي الكاميرون والجزائر على الجهاز التحكيمي.

وتغلّب المغرب ونيجيريا على الكاميرون والجزائر بنتيجة واحدة 2-0، وضربا موعداً ساخناً في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.