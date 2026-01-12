الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ربع نهائي المونديال الأفريقي يدخل دائرة التحقيق

ربع نهائي المونديال الأفريقي يدخل دائرة التحقيق
12 يناير 2026 16:34

 
الرباط (أ ف ب)
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الاثنين أنه فتح تحقيقاً بشأن أحداث شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا بين الكاميرون والمغرب، والجزائر ونيجيريا.
وقال كاف في بيان: «جمع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقارير المباريات الأخيرة وأدلة مُصوّرة تُشير إلى سلوك قد يكون غير مقبول من بعض اللاعبين والمسؤولين، وفتحت تحقيقاً بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراتا الدور ربع النهائي بين الكاميرون والمغرب، وكذلك بين الجزائر ونيجيريا».
وأضاف: «أحال الاتحاد هذه القضايا إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المُناسبة في حال ثبوت ارتكاب الأشخاص المعنيين أي مخالفات»، مشيراً إلى أنه يراجع لقطات مُصوّرة لحادثة يُزعم تورّط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها بسلوك غير لائق داخل المنطقة المُختلطة.
وتابع «يُدين الكاف بشدة أي سلوك غير مُناسب يحدث خلال المباريات، خاصة تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي المباريات. وسيتم السعي لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بحق أي شخص لا يتماشى سلوكه مع قواعد الاحتراف المعمول بها في فعاليات الكاف».
وشهدت نهاية مباراتي المغرب والكاميرون، والجزائر ونيجيريا احتجاجات كبيرة من لاعبي ومسؤولي الكاميرون والجزائر على الجهاز التحكيمي.
وتغلّب المغرب ونيجيريا على الكاميرون والجزائر بنتيجة واحدة 2-0، وضربا موعداً ساخناً في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة
المنتخب المغربي يتسلّح بـ«الأرض والجمهور» في مواجهة نيجيريا
مصر والسنغال.. «قمة ثأرية» في الطريق إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
كأس الأمم الأفريقية
منتخب المغرب
منتخب نيجيريا
منتخب الجزائر
آخر الأخبار
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
علوم الدار
شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات
اليوم 20:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©