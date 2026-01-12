سيميوني يعتذر لفينيسيوس بعد مشادة كأس السوبر الإسبانية



مدريد (أ ف ب)

قدّم الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد اعتذاره للبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الاثنين، بعد مشادة كلامية بينهما في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في جدة.

ونشبت مشادة كلامية بين سيميوني وفينيسيوس خلال خسارة أتلتيكو أمام جاره اللدود 1-2 الخميس، عندما كان يهم المهاجم البرازيلي بالخروج من الملعب اثر استبداله.

كما اعتذر المدرب الأرجنتيني لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بعدما بدا وكأنه يقول لفينيسيوس إن رئيس «لوس بلانكوس» سيعمد إلى طرده من النادي.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونيا في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا اليوم «أودّ أن أعتذر لفلورنتينو ولفينيسيوس عما حدث، لم يكن من الصواب أن أضع نفسي في ذلك الموقف، وأقرّ بأني لم أتصرف على النحو الأمثل».

وتابع «بغض النظر عن ذلك، فقد تأهل الفريق الذي استحق الفوز، فقد استحقوه بجدارة».

وخسر ريال النهائي أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-3 الأحد، في كلاسيكو ساخن سجل خلاله فينيسيوس هدفا فرديا رائعا، وينتهي عقد الجناح البرازيلي في ييونيو 2027، ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي الملكي.