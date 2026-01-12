الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«البخت» و«رولكس» و«إس 73» تتصدر كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«البخت» و«رولكس» و«إس 73» تتصدر كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

12 يناير 2026 17:51
12 يناير 2026 17:51

 
أبوظبي (وام)
اختتمت منافسات اليوم الثالث ضمن النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الجاري في ميدان الفلاح بأبوظبي.
وشهدت فعاليات اليوم إقامة شوطين للعامة هواة فئة قرموشة جير- فرخ، وقرموشة جير جرناس، وشوط السيدات لجميع الفئات - فرخ وجرناس، وسط منافسة قوية في الأشواط النهائية بمشاركة 38 متسابقة في مختلف الفئات العمرية، لفئة السيدات.
وأسفرت منافسات فئة العامة هواة - قرموشة جير جرناس، عن فوز الصقر«البخت»، لهادي سعيد سالم المنصوري، بالمركز الأول، والصقر «الشوش»، لمحمد جمعة سعيد جمعة الكعبي بالمركز الثاني، والصقر«حميا»، لعبدالله سيف صياح بن طماش المنصوري، بالمركز الثالث.
وتصدّر الصقر«رولكس»، لمحمد حمد محمد قطامي العامري فئة العامة هواة - قرموشة جير فرخ، وحقق الصقر «إس 14»، لفرج راشد بن سرداح الكتبي المركز الثاني، وجاء ثالثا الصقر «رعود»، لأحمد خليفة أحمد مجرن الكندي.
وعلى مستوى مسابقة السيدات لجميع الفئات فرخ وجرناس، حقق الصقر «إس 73»، لحصة سالم سيف بن صليج الكتبي المركز الأول، وجاء ثانياً الصقر«خطير»، للهنوف مبارك منصور عزيز المنصوري، ، وثالثا الصقر «تي 10»، لشمسة الكتبي.

