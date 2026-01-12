رافينيا.. «ملك السوبر الحديث»



عمرو عبيد (القاهرة)

حصد النجم البرازيلي، رافينيا، جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما سجّل هدفين منحا اللقب لفريقه برشلونة، على حساب ريال مدريد، ليواصل إبداعه مع «البارسا»، في الموسم الثاني على التوالي، حيث كان صاحب تلك الجائزة في نهائي العام الماضي، عندما سجّل هدفين وصنع الثالث في شباك «الملكي»، خلال اكتساحه بنتيجة 5-2.

وخلال 5 سنوات، منذ انطلاق السوبر في ثوبه «الرُباعي» الجديد، لم يفز أي لاعب من أي فريق آخر بجائزة رجل المباراة، أكثر من رافينيا، الذي كان نجماً خارقاً فوق العادة أيضاً، خلال مواجهة أتلتيك بلباو في نصف نهائي النُسخة الأخيرة، إذ أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة أيضاً، خلال الانتصار العريض بـ«الخُماسية».

وبات رافينيا أول لاعب يجمع 3 جوائز لرجل المباراة، في 3 مباريات متتالية مع برشلونة في كأس السوبر، منذ تطبيق النظام الحديث للبطولة، وسبقه جافي فقط، عندما تُوّج بالجائزة نفسها في نهائي نُسخة عام 2023، عندما فاز برشلونة على ريال مدريد أيضاً، بنتيجة 3-1، ويومها أحرز جافي هدفاً وصنع آخر في مرمى «الميرنجي».

وكان ريال مدريد على موعد مع فوز أحد لاعبيه بتلك الجائزة، 3 مرات، بدأها فالفيردي عام 2020، بأداء متميّز، رغم عدم تسجيل «الملكي» وأتلتيكو، أي أهداف آنذاك، ثم حصدها لوكا مودريتش عام 2022، بعد إحرازه الهدف الأول في شباك أتلتيك بلباو، وأخيراً فاز فينيسيوس جونيور عام 2024، بفضل «الهاتريك الرائع» الذي ضرب به مرمى برشلونة، خلال الفوز الكبير بنتيجة 4-1 وقتها.

ويُعد إيناكي ويليامز، اللاعب الوحيد الذي اقتنص جائزة رجل المباراة، من نجوم «عملاقي» إسبانيا، منذ عام 2020، حيث قاد مُهاجم بلباو فريقه للتتويج بالسوبر عام 2021، على حساب «البارسا»، بعد مباراة مُثيرة، انتهت بنتيجة 3-2 بعد التمديد لوقت إضافي، وخلالها، صنع ويليامز «الكبير» الهدف الأول، قبل أن يُسجّل بنفسه هدف الفوز والتتويج في الدقيقة 93.