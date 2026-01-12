راشفورد وتشيزني وخوان جارسيا.. «حالات خاصة» في برشلونة



عمرو عبيد (القاهرة)

تحت قيادة فليك، وعلى غرار سنوات المجد السابق داخل «قلعة» برشلونة، عادت البطولات لتعرف طريقها إلى النادي «الكتالوني»، وبين امتلاك بعض النجوم ألقاب سابقة، حتى لو كانت معدودة، مع «البارسا» أو فرق أخرى، مقابل البدء في كتابة سطور التتويج لنجوم آخرين، تظهر بعض الحالات الخاصة، باتت على موعد مع التاريخ، بمجرد ارتداء قميص «البلوجرانا».

ويبدو الإنجليزي، ماركوس راشفورد، الذي عانى خلال السنوات القليلة الماضية، داخل «قلعة أولد ترافورد»، نموذجاً مُثيراً في هذا الصدد، إذ أنه حصد أول ألقابه مع برشلونة في كأس السوبر الإسبانية، بعد نحو «نصف الموسم» فقط، واستعاد بعضاً من ثقته بنفسه ومستواه الفني، بمشاركاته وأهدافه وتأثيره، ليتذكر راشفورد مذاق التتويج، بعد غياب منذ 3 مواسم.

وفي مسيرة متقلبة، ارتبطت غالباً بحصد الكؤوس، إذ يملك 4 بطولات في كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزيين، بجانب «الدرع الخيرية»، مع استثناء بطولة الدوري الأوروبي فقط في موسم 2016-2017، عاد راشفورد للفوز بالألقاب مع برشلونة، بعد آخر تتويج له مع مانشستر يونايتد، بكأس الاتحاد 2023-2024، ليستعيد ابتسامته الغائبة منذ 596 يوماً، وفي ظل انسجامه الواضح مع «بارسا فليك»، يبدو راشفورد أقرب إلى الاستمرار مع الفريق، بعيداً عن وضع «الإعارة» الحالي.

وبعد سنوات من تردي حال حراسة المرمى في صفوف «العملاق الكتالوني»، وجد فليك وبرشلونة ضالتهما في خوان جارسيا، الذي كان له دور كبير جداً في نهاية مباراة السوبر، أخرج الفريق سالماً نحو التتويج، وحصد الحارس الشاب أول ألقابه أيضاً مع «البارسا»، بل هو لقبه الأول في مسيرته الكروية على مُستوى الأندية، وظهر ابن الـ24 عاماً بمستوى رائع في المباريات الأخيرة، ليُثلج صدر عشاق «البلوجرانا»، ويُنسيهم عناء الذكريات الحزينة السابقة.

«العجوز» تشيزني يظهر في صورة «المحظوظ الأكبر»، الذي يُكافأ على كفاحه خلال مسيرة امتدت عبر 17 عاماً، وخلال موسمين فقط مع «البارسا»، اقتنص «العائد من المنزل» 4 ألقاب، كان آخرها بطولة السوبر، جالساً فوق مقاعد البدلاء، وصحيح أن الحارس البولندي فاز ببطولات سابقة، إلا أنه لم يمر أبداً بواقع يشبه وضعه الحالي، إذ حصد 3 ألقاب سابقة مع أرسنال، خلال 6 مواسم، بينما جمع 8 ألقاب مع يوفنتوس في 7 مواسم، وهو ما لا يُشبه أبداً ما يجنيه الآن مع برشلونة!

وبجانب هؤلاء النجوم، يظهر اسم روني باردجي، الذي وضع أول لقب له في سجلاته مع برشلونة، بعد أشهر قليلة من الانضمام إلى صفوفه، وبينما يتحسس الخُطى بمشاركات تدريجية مع الفريق، كان على موعد مع أول بطولة سوبر، سجّل خلال نصف النهائي فيها هدفاً، ويبدو ابن الـ20 عاماً محظوظاً بوجود هانسي فليك، مثلما هو حال زميله، مارك بيرنال، الذي يجد طريقه إلى تشكيلة برشلونة، رويداً رويداً، بينما بات يملك لقبين، في سن الـ18 عاماً فقط.