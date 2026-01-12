الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ليفاندوفسكي ورافينيا.. معدلات تهديفية «استثنائية» في كأس السوبر

ليفاندوفسكي ورافينيا.. معدلات تهديفية «استثنائية» في كأس السوبر
12 يناير 2026 20:30


عمرو عبيد (القاهرة)
خلال مواسم معدودة، نجح «الثُنائي» ليفاندوفسكي ورافينيا، في تحقيق حصاد تهديفي «استثنائي» مع برشلونة، في بطولة كأس السوبر الإسبانية، تفوقا به على كثير من النجوم و«الأساطير»، في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة المحلية، وخلال 4 مواسم فقط، سجّل «ليفا» 6 أهداف في 7 مباريات، وهو نفس حصاد «رافا» أيضاً، ليبلغ معدلهما تسجيل 0.86 هدف في كل مباراة بكأس السوبر.
وباستبعاد اللاعبين الذي خاضوا أقل من 5 مباريات في تاريخ كأس السوبر، يتصدّر «ليفا» و«رافا» المشهد بهذا المُعدّل «الاستثنائي»، الذي لم يصل إليه حتى «الأسطوري» ليونيل ميسي، رغم صدارته القائمة التهديفية بصورة عامة، برصيد 14 هدفاً، لكن «البرغوث» أحرزها في 20 مباراة، ليبلغ مُعدله تسجيل 0.7 هدف في كل مباراة!
«ثُنائي البارسا» المُتوهج، تحت قيادة الألماني فليك في الفترة الحالية، يتفوّق بالطبع على «الأيقوني» كريستيانو رونالدو هو الآخر، الذي أحرز 4 أهداف في 7 مباريات «سوبر»، بمعدل 0.57 هدف/ مباراة، وهو نفس حصاد أنطوان جريزمان، بفارق ضئيل عن «الأسطوري» راؤول، صاحب مُعدل 0.58 هدف مع ريال مدريد، وكذلك البلغاري ستويشكوف مع برشلونة، الذي سجّل 6 أهداف في 10 مباريات، بمعدل 0.6.
والمُثير أن فينيسيوس جونيور ورودريجو، لما يبلغا حصاد ليفاندوفسكي ورافينيا، رغم أن الأول قضى ضعف عدد السنوات مع «الريال»، بواقع 8 مواسم، ولعب الثاني لمدة 7 مواسم هو الآخر، مقارنة بفترة «ثُنائي البارسا»، حيث سجّل «فيني» 5 أهداف فقط في 12 مباراة، بينما أحرز مواطنه 4 أهداف خلال 11 مباراة، بمعدلي 0.41 و0.36 على الترتيب.
أما عن كريم بنزيمة، أحد أفضل مهاجمي وهدافي «الميرنجي» في العصر الحديث، فقد اكتفى بتسجيل 7 أهداف في 13 مباراة «سوبر»، بمعدل 0.54 هدف، علماً بأنه قضى 14 موسماً في «قلعة الملكي».

