شكوى رسمية من الجزائر لـ«فيفا»و«كاف» بشأن أحداث مواجهة نيجيريا



الجزائر (د ب أ)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الاثنين، اتخاذ خطوات قانونية حازمة تجاه أحداث مباراة دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا 2025، والتي انتهت بخروج «محاربي الصحراء» على يد منتخب نيجيريا.

ورغم الإقصاء، جدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ثقته الكاملة في المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش وجهازه المعاون لقيادة المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المنتخب يمر بمرحلة إعادة بناء تتطلب الاستقرار والهدوء، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم.

بدأت رحلة الجزائر في البطولة المقامة بالمغرب بشكل مثالي عبر تسجيل ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، ثم تجاوز عقبة منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 بفضل هدف قاتل لعادل بولبينا، لكن مواجهة نيجيريا في دور الثمانية شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، خاصة بعد عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الجزائري نتيجة لمسة يد ضد لاعب من الفريق المنافس، مما أثار غضب اللاعبين والجماهير.

وأصدر الاتحاد الجزائري بياناً رسمياً تضمن توضيحات شاملة وتوجيه شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي (كاف). وأوضح البيان الرسمي لاتحاد الكرة الجزائري اليوم الاثنين «يدعو الاتحاد الجزائري لكرة القدم كافة المشجعين الجزائريين إلى التحلي بروح التضامن والالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي يمر بمرحلة إعادة بناء، ويواصل مسار العمل والتطور. تقترب استحقاقات مهمة خلال أقل من خمسة أشهر، مقدمتها نهائيات كأس العالم، وهو ما يتطلب التفافاً جماعياً وهدوءاً ودعماً من الجميع».

وأضاف البيان «لقد أظهر اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني التزاماً وجدية طيلة مجريات البطولة، وهو ما يستوجب التقدير والتشجيع من أسرة كرة القدم الجزائرية، لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمكنه إغفال القرارات التحكيمية في المباراة الأخيرة، التي أثارت تساؤلات وخلفت استياء واسعاً، حيث مست بمصداقية التحكيم الأفريقي، كما أنها لا تخدم صورة كرة القدم الأفريقية على الصعيد الدولي. وعليه، بعث الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى كاف وفيفا، مرفقة بطلب فتح تحقيق، بغرض توضيح ما حدث واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للوائح المعمول بها».

وأشار البيان «يتعين خلال هذه المرحلة استخلاص الدروس اللازمة من هذه المشاركة، من أجل تعزيز العمل الذي تم إنجازه والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بهدف العودة بأداء أكثر تنافسية».