الرياضة

القرقاوي رئيسا فخريا لاتحاد كرة السلة

12 يناير 2026 20:15


علي معالي (أبوظبي)
قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة عبداللطيف الفردان تعيين اللواء «م» إسماعيل عبدالله القرقاوي رئيساً فخرياً للاتحاد، وذلك تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء، وجهوده الكبيرة، ودعمه المتواصل لتطوير رياضة كرة السلة في الدولة.
وقال عبداللطيف الفردان بأن هذا القرار يأتي تجسيداً لحرص مجلس الإدارة على تكريم الرموز الوطنية التي كان لها بالغ الأثر في خدمة الرياضة الإماراتية، وانطلاقاً من الاعتزاز بما قدمه الرئيس الفخري من إسهامات نوعية أسهمت في تعزيز مسيرة الاتحاد، والارتقاء برياضة كرة السلة نحو آفاق أوسع من التميز والنجاح.
أضاف الفردان: «نتقدم بخالص الشكر للرئيس الفخري على ما قدمه وما سيقدمه من دعم ومساندة، متمنين له دوام التوفيق، ولرياضة كرة السلة في دولتنا المزيد من النجاحات والإنجازات على المستويين المحلي والدولي»

