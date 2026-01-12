الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاريك المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد

كاريك المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد
12 يناير 2026 20:19


لندن (د ب أ)
يدخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مكثفة مع مايكل كاريك ليكون مديراً فنياً مؤقتاً للفريق حتى نهاية الموسم. وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أولي جونار سولشاير المدرب السابق لمانشستر يونايتد يبقى أيضاً مرشحاً لتولي المسؤولية، لكن مايكل كاريك هو الأقرب.
وسبق أن تولى كاريك 44 عاماً قيادة فريق مانشستر يونايتد مؤقتا لثلاث مباريات بعد إقالة سولشاير من منصبه في أواخر عام 2021، وحقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة قبل أن يتولى المسؤولية، المدرب رالف رانجنيك لنهاية الموسم.
وتم تعيين كاريك مدربا لميدلزبره في أكتوبر 2022، ووصل إلى الإقصائيات المؤهلة لدوري الدرجة الثانية في موسمه الأول، لكنه أقيل، في 2025 دخل مانشستر يونايتد في مفاوضات مع مهاجمه السابق سولشاير، الذي تولى تدريب الفريق من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2021، حيث تم تعيينه مدرباً مؤقتاً بعد إقالة جوزيه مورينيو قبل أن يتولى المسؤولية بشكل دائم.
وحقق النرويجي سولشاير المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2020 / 2021، لكنه أقيل بعد بداية سيئة للموسم التالي. وفي 5 يناير أقال نادي مانشستر يونايتد مدربه البرتغالي روبن أموريم بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مباراة ليدز يونايتد، ليرحل أموريم بعد 14 شهرا من توليه المسؤولية، تراجع خلالها الفريق إلى المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.
وبعد إقالة أموريم، تولى دارين فليتشر، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد واسكتلندا السابق، قيادة مانشستر يونايتد مؤقتا، لكن الفريق تعادل 2 / 2 مع بيرنلي الأربعاء الماضي، قبل أن يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 1 / 2 أمام برايتون، أمس الأحد.
وأكد فليتشر عقب المباراة أن إدارة النادي لم تتواصل معه ولكنه سيتواجد في مقر التدريبات اليوم الاثنين، ولكن لا يعد مدرب فريق الشباب تحت 18 عاماً بالنادي الإنجليزي مرشحا للبقاء مدربا مؤقتا حتى يونيو.

أخبار ذات صلة
كاريك على أبواب مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يخوض أقصر موسم له منذ أكثر 100عام
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مايكل كاريك
نادي مانشستر يونايتد الدولي مايكل كاريك
آخر الأخبار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
اليوم 21:08
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©