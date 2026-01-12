الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جولة «دي بي ورلد» تطلق مبادرة بيئية استعداداً لبطولة «دبي إنفيتيشنال»

جولة «دي بي ورلد» تطلق مبادرة بيئية استعداداً لبطولة «دبي إنفيتيشنال»
12 يناير 2026 20:29

 
دبي (الاتحاد)
شارك موظفو المكتب الإقليمي لجولة «دي بي ورلد» في الشرق الأوسط، إلى جانب زملائهم من منتجع خور دبي، الأسبوع الماضي في مبادرة ربع سنوية لتنظيف البيئة، وذلك دعماً لحملة «نظّفوا العالم».
وتأتي هذه المبادرة في وقت يستعد فيه منتجع خور دبي لاستضافة النسخة الثانية من بطولة «دبي إنفيتيشنال»، التي تنطلق هذا الأسبوع، بمشاركة حامل اللقب تومي فليتوود، ونخبة من نجوم الجولف العالميين، من بينهم روري ماكلروي، وشين لوري، وفرانشيسكو موليناري. وحرص الفريق المنظم على أن تعكس البيئة المحيطة بالملعب المستوى العالمي للبطولة المرتقبة.
امتدت جهود المتطوعين على طول الواجهة المائية الخلابة بين الجسر العائم وجسر القرهود، حيث عملوا معاً على تعزيز جمالية هذا الممر المائي الأيقوني، مسهمين في تحسين أجزاء من خور دبي والبناء على نجاح مبادرات التنظيف الدورية السابقة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج «الجولف من أجل الخير»، الذي يعكس التزام جولة «دي بي ورلد» بالاستدامة البيئية والمجتمعية، وحرصها على تحقيق أثر إيجابي طويل الأمد في الوجهات والمجتمعات التي تزورها.
وتعد بطولة «دبي إنفيتيشنال» أولى محطات «السباق إلى دبي» ضمن جولة المنافسات الدولية، وتقام بالتزامن مع بطولة برو-آم للفرق على مدار ثلاثة أيام، على أن تخصص منافسات اليوم الختامي للمحترفين فقط. ويشارك في الحدث، الذي يُنظم كل عامين، 60 لاعباً محترفاً من جولة «دي بي ورلد»، إلى جانب 60 لاعباً من الهواة.

