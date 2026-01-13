منتخب اليد يغادر إلى الكويت للمشاركة في «الآسيوية»



دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة اليد صباح اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد، التي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 29 يناير الجاري، وتقام منافساتها في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

ويخوض منتخبنا الوطني منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكويت صاحب الأرض وهونج كونج والهند، حيث يستهل مشواره بمواجهة هونج كونج يوم الخميس، ثم يلتقي الهند يوم 17 يناير، على أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة الكويت يوم 19 يناير الجاري.

ويترأس البعثة عبد السلام ربيع المحيربي أمين عام الاتحاد، وتضم في عضويتها علي المرزوقي مدير المنتخبات الوطنية، فيصل داوود إداري المنتخب، المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس المدير الفني، خالد أحمد مساعد مدرب، طارق إبراهيم مساعد مدرب، محمد ساسي مدرب حراس المرمى، محمد إمام محلل أداء، تامر عبد اللطيف أخصائي علاج، وعلي الحمادي مصورا.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعباً هم: محمد إسماعيل، عبد الرحمن خميس، عبد الله عوض، أحمد هلال، راشد سعيد، مرزوق أحمد، محمود فايز، محمد عفيفي، طارق حسن، إبراهيم القرص، مبارك عبد الله، سيف الأنصاري، سعود بلال، أحمد عبد الله، وليد خالد، حمد عبد الله، هلال جهاد، سعيد خلفان.

وكان منتخبنا الوطني قد أنهى برنامج إعداد قوي قبل انطلاق البطولة، تضمن معسكرات خارجية في سلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية، خاض خلالها سبع مباريات ودية، بواقع مباراتين أمام منتخب عمان، ومباراتين أمام منتخب قطر، إضافة إلى مباريات أمام العراق واليابان والسعودية، في إطار رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض الاستحقاق القاري.