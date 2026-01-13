سالم بن سلطان القاسمي: الفجيرة وجهة بارزة لاستضافة البطولات العالمية

الفجيرة (وام)



أشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للمبارزة، بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها إمارة الفجيرة على خارطة المدن المنظِّمة والمستضيفة لأبرز البطولات الدولية؛ بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والتي تنسجم مع المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، وتسهم في الارتقاء بالرياضة إلى أفضل المستويات العالمية.

وثمّن الشيخ سالم بن سلطان الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه سمو ولي عهد الفجيرة للبطولات العالمية للمبارزة التي تستضيفها الإمارة، مؤكداً أن هذا الدعم كان له دور محوري في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة وجهة بارزة لاستضافة البطولات القارية والعالمية، حيث شكلت بطولات المبارزة منصة عالمية استثنائية جمعت لاعبي دولة الإمارات بنخبة من لاعبي الدول المشاركة، وأسهمت في تحقيق إنجازات دولية مميزة.

يذكر أن الفجيرة استضافة منافسات بطولتي كأس العالم للمبارزة خلال الفترة من 4 إلى 11 يناير الحالي، وتضمنت الأولى كأس العالم للناشئين في سلاح الفلوريه تحت 17 و20 عاماً للذكور والإناث، فيما جاءت الثانية بطولة كأس العالم للكبار في سلاح الإيبيه (رجال وسيدات)، والتي نظمهما اتحاد المبارزة بإشراف الاتحاد الدولي للعبة وبالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وبارك الشيخ سالم بن سلطان لجميع الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولتين، مثمناً الجهود التي يبذلها الاتحاد في الارتقاء بلعبة المبارزة، وتعزيز إنجازاتها والدور البارز لكل اللجان المنظمة والعاملة، معرباً عن شكره وتقديره للاتحاد الدولي على منح الإمارات هذه الثقة بتنظيم البطولتين، معرباً عن تقديره لما تمثله هذه البطولات من إضافة نوعية لمسيرة الرياضة الإماراتية عامة والمبارزة خاصة، وتعزيز حضورهما على الساحة الدولية.