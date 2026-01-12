هجن الرئاسة تعانق كأس الأبكار المفتوح في «يوم الإيذاع» بمهرجان ولي عهد دبي للهجن

علي معالي (دبي)

فرضت منافسات رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ نفسها بقوة على المشهد، في ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وشهدت الفترة المسائية إقامة 13 شوطاً في سن الإيذاع لمسافة 6 كلم، وانتزعت «الشهامة» لهجن الرئاسة، بقيادة حمدان محمد مروشد، كأس ولي العهد للإيذاع الإبكار، بعد تصدرها الشوط الأول، مسجلة زمناً قدره 8:38:8 دقيقة، وفي الشوط الثاني، خطف «حاضر» لهجن أم الزبار، بقيادة حمد محمد علي الجرحب، بندقية ولي العهد للإيذاع الجعدان، بعدما حقق أفضل توقيت في سن الإيذاع وقدره 8:36:9 دقيقة.

وجرت مراسم تتويج الفائزين بالرموز، بحضور مسؤولي نادي دبي لسباقات الهجن، حيث قام بالتتويج، علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي للنادي، وسهيل حمد بن مرخان الكتبي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

وأقيمت في الفترة الصباحية منافسات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر 16 شوطاً لمسافة 6 كلم، وافتتحت هجن الشيحانية النتائج بفوز «سلام»، بقيادة جارالله محمد طالب عقيل، في الشوط الأول للإيذاع الإبكار، مسجلة زمناً قدره 8:58:2 دقيقة.

وسجلت هجن أم الزبار حضورها في الشوط الثاني، بعد أن حسم «مشهد» بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري، ناموس الإيذاع الجعدان بزمن بلغ 8:55:3 دقيقة، وتواصل تفوق هجن أم الزبار في الشوط الثالث، حيث نالت «خود» بقيادة محمد علي حمد المري، صدارة شوط الإيذاع الإبكار مسجلة 8:57:5 دقيقة.

وأضافت «مرمي» الفوز الرابع لهجن أم الزبار في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان، بقيادة عبدالله علي سلامة الهاجري، بتوقيت 8:54:6 دقيقة، ووقع «سيّد» لهجن أم الزبار على أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بعدما تصدر الشوط الثالث عشر للإيذاع الجعدان، ببزمن قدره 8:53:8 دقيقة.

وتدخل منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مرحلة جديدة اليوم، مع الانتقال إلى ميدان المرموم (دورة 8 كلم)، حيث ستقام تحديات سن الثنايا.

وتشهد الفترة الصباحية، إقامة 14 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، تليها 13 شوطاً في الفترة المسائية للمسافة ذاتها، في محطة مرتقبة تجمع نخبة الشعارات المشاركة، وتتقدم منافسات المساء شوطا الرموز، حيث خصص الشوط الأول لكأس ولي العهد للثنايا الإبكار، فيما يأتي الشوط الثاني مخصصاً لبندقية ولي العهد للثنايا الجعدان.