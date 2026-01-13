الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

باريس «يصفع» جاره سان جيرمان في مفاجأة كبيرة بكأس فرنسا

باريس «يصفع» جاره سان جيرمان في مفاجأة كبيرة بكأس فرنسا
13 يناير 2026 11:14

 
باريس (رويترز)
قال سيني مايولو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، إن الهزيمة المفاجئة 1-صفر أمام نادي باريس إف.سي، أمس الاثنين، كانت «صفعة على الوجه» بعد خروج حامل لقب كأس فرنسا لكرة القدم من دور الـ 32 على يد منافسه في العاصمة.
وبعد أربعة أيام من تتويجه بكأس السوبر ​الفرنسية للمرة الرابعة على التوالي، تلقّى باريس سان جيرمان هزيمة مذلّة على ‌ملعب بارك دي برينس أمام ضيفه باريس إف.سي، الذي ​عاد إلى دوري الأضواء الفرنسي هذا الموسم بعد ⁠غياب ‌دام 46 عاماً.
وما زاد الطين بلّة أن لاعباً سابقاً في سان جيرمان كان صاحب الضربة القاضية، إذ سجّل جوناتان إيكوني هدف الفوز في الدقيقة 74.
وقال مايولو للصحفيين: «سيطرنا على المباراة، لكن ⁠لسوء الحظ لم نتمكن من استغلال الفرص التي سنحت لنا. ⁠تلقينا صفعة على وجهنا، لكننا سنعوض ذلك، إنها هزيمة، لكننا الآن سننتقل إلى شيء آخر. نريد استعادة صدارة الدوري الفرنسي. سنبذل قصارى جهدنا ​في التدريبات كما نفعل عادة وسنحاول. سنبذل كل ما في وسعنا للفوز بكافة المسابقات المتبقية».
وانضم إيكوني، الذي نشأ في أكاديمية باريس سان جيرمان وصعد للفريق الأول في النادي، إلى باريس إف.سي هذا الموسم، وامتنع اللاعب (27 عاما) عن الاحتفال بهدفه ​في مرمى فريقه السابق.
وقال إيكوني: «‍لا، لا احتفالات، لا يمكنني الاحتفال. لقد منحوني كل شيء. أنا سعيد للغاية بالتسجيل هنا، لكنني أيضاً أحترم النادي الذي أعطاني كل شيء، نحن سعداء حقاً لأننا تعاملنا مع المباراة ‍بشكل جيد، ودافعنا بشكل جيد، وسجّلنا الهدف الذي كنا ⁠بحاجة له للفوز. الآن نتطلع ​للأمام، ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة في البطولة أيضاً».
ويحتل نادي باريس إف.سي المركز 15 ​في الدوري الفرنسي، ويتقدم بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر المفاجئ لانس.

