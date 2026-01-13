الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
هل يعود أنشيلوتي إلى ريال مدريد؟

هل يعود أنشيلوتي إلى ريال مدريد؟
13 يناير 2026 11:35


معتز الشامي (أبوظبي)
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان، رسمي، مساء أمس الاثنين، انفصاله عن مدربه تشابي ألونسو بالتراضي، في خطوة مفاجئة، وجاء هذا القرار بعد خسارة ريال مدريد أمام غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، وتولى أربيلوا منصب المدير الفني المؤقت. لكن بدأت تتردد شائعات عن إمكانية عودة كارلو أنشيلوتي إلى النادي.
يمتلك أنشيلوتي، بلا شك، الخبرة اللازمة لقيادة فريق مليء بالنجوم، لكن هل سيسمح له مشروعه في البرازيل بالعودة،حتى وإن كان بعد كأس العالم 2026؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام المقبلة. وعلى أي حال، يقف ريال مدريد على مفترق طرق بعد إنهاء مشروع طموح قبل الموعد المتوقع. أما بالنسبة لألونسو، فمن المرجح أن تبقى أسهمه مرتفعة بعد رحيله. وبالتأكيد، ستراقب أندية مثل ليفربول، حيث عانى آرني سلوت، وضعه عن كثب.

أرقام تشابي ألونسو مع ريال ريال مدريد في 7 أشهر

34 مباراة
24 فوزاً
4 تعادلات
6 هزائم
نسبة الفوز 70.5%

