الرياضة

فينوس وليامز تسقط «مبكراً» في هوبارت

فينوس وليامز تسقط «مبكراً» في هوبارت
13 يناير 2026 12:00


هوبارت (أ ب)
خرجت النجمة الأميركية فينوس وليامز مبكراً من منافسات فردي السيدات ببطولة هوبارت المفتوحة للتنس، قبل أقل من أسبوع على مشاركتها المنتظرة في بطولة أستراليا، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.
وخسرت اللاعبة المخضرمة أمام الألمانية تاتيانا ماريا بنتيجة 6/ 4 و6/ 3 اليوم الثلاثاء في الدور الأول للمسابقة، المقامة حالياً في أستراليا، لتتأهل منافستها إلى دور الـ 16 وحصلت وليامز، 45 عاماً، على بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، كما نالت بطاقة دعوة مماثلة للمشاركة في بطولة هوبارت، لكنها ودّعت المسابقة سريعاً، عقب خسارتها أمام ماريا في لقاء استغرق ساعة ونصف الساعة.
وكانت وليامز، الحائزة على سبعة ألقاب في المسابقات الأربع الكبرى، والمصنفة الـ 576 عالمياً، خسرت أيضاً مباراتها في الدور الأول في بطولة أوكلاند، التي جرت بنيوزيلندا، الأسبوع الماضي.
يُذكر أن وليامز تأهلت إلى نهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة مرتين - عامي 2003 و2017 - لكنها خسرت أمام شقيقتها سيرينا في كلتا المناسبتين.
وتبدأ بطولة أستراليا المفتوحة يوم الأحد القادم، علماً بأن وليامز لم تخضْ أي مباراة في ملاعب (ملبورن بارك) منذ خمس سنوات، وستحطم الرقم القياسي كأكبر لاعبة سناً تشارك في المسابقة، الذي تحمله حالياً اليابانية كيميكو ديت، التي كانت تبلغ من العمر 44 عاماً عندما شاركت في المسابقة عام 2015.

فينوس
فينوس وليامز
بطولة استراليا المفتوحة
بطولات الجراند
بطولات الجراند سلام
التنس
