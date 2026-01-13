الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

150 فارساً وفارسة يتنافسون في «دولية الشراع» لقفز الحواجز

150 فارساً وفارسة يتنافسون في «دولية الشراع» لقفز الحواجز
13 يناير 2026 12:15


أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، انطلاق نسختها التاسعة خلال الفترة من 20 إلى 25 يناير الجاري، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وأوضحت، في بيان لها، أن البطولة المقررة إقامتها في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، يشارك فيها 150 فارساً وفارسة و350 خيلاً، من مختلف أنحاء العالم، للمنافسة على إجمالي جوائز 700 ألف يورو.
وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، إن البطولة تتضمن منافسات مختلفة لفئات 4 نجوم، إضافة إلى نجمتين والخيول الصغيرة، والفرسان تحت 25 عاما، والناشئين والأطفال، وديربي الشراع هيكستيد للسرعة، وجائزة الشراع لونجين فئة الأربع نجوم، وتقام من جولتين.

