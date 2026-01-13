اختتام بطولة الشطرنج السريع في «مهرجان شتاء العين»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات بطولة الشطرنج السريع، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان شتاء العين الدولي للشطرنج، في مقر النادي بمدينة العين خلال يومي 10 و11 يناير، بمشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات يمثّلون عدداً من الدول، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة.

وأُقيمت البطولة بنظام الشطرنج السريع من 7 جولات، بزمن 10 دقائق مع إضافة 3 ثوانٍ لكل نقلة، ما أسهم في رفع وتيرة المنافسات وإبراز القدرات الفنية والمهارية للمشاركين.

وأسفرت النتائج النهائية عن تتويج سانتياجو ريجي ميل بالمركز الأول، فيما حلّ يونس الخميري في المركز الثاني، وجاء عامر محمد بشارة ثالثاً. وشهدت البطولة مراسم تتويج الفائزين وتسليم الجوائز والميداليات، بحضور سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسالم الهاجري.

وأكد سلطان عبدالله العريف الظاهري أن البطولة شكّلت محطة مهمة ضمن مهرجان شتاء العين الدولي للشطرنج، وأسهمت في تعزيز الحراك الرياضي المجتمعي وترسيخ ثقافة المنافسة الشريفة، مشيراً إلى حرص النادي على توفير بيئة تنافسية احترافية تجمع لاعبين من مختلف الجنسيات، وتفتح المجال أمام المواهب لتطوير مستوياتها، مع استمرار دعم الفئات كافة، وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة للاحتكاك واكتساب الخبرات.