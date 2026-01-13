شباب الأهلي أفضل «دفاع» في «الشرق الأوسط»



مراد المصري (أبوظبي)

يتسلح شباب الأهلي بسجلٍّ استثنائي على الصعيد الدفاعي باستقباله هدفين فقط في 11 مباراة خاضها حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، بمعدل مذهل يبلغ 0.18 هدفاً في المباراة الواحدة فقط، وهو ما جعله خط الدفاع الأفضل على صعيد 11 دورياً في منطقة الشرق الأوسط.

ونجح المدرب باولو سوزا في فرض انضباط تكتيكي على الفريق في مسابقة الدوري على الأقل، وفي نظرة على سجلّ أفضل الفرق في دوريات المنطقة عندما خاضت 11 مباراة، فإن أفضلها بعد شباب الأهلي، هي: سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة (مصر): 4 أهداف (0.36 هدف/مباراة)، مالافان (إيران): 5 أهداف (0.45 هدف/مباراة)، الكرمة (العراق): 5 أهداف (0.45 هدف/مباراة)، والنصر (السعودية): 7 أهداف مُستقبلة (0.64 هدف/مباراة) قبل أن ينهار سجله الدفاعي حالياً بسبب التعثرات المتتالية للفريق، وحتى بين بقية الدوريات التي خاضت عدد أقل من 11 مباراة إلى الآن، فإن الفرق فيها استقبلت أهدافاً أكثر من «الفرسان».

وعلى صعيد نسبة استقبال الأهداف في الدوريات الأوروبية حالياً، فإن شباب الأهلي يمتلك نسبة تعتبر الأفضل أيضاً، حيث يأتي في صدارة الترتيب بـ «القارة العجوز»، يونيون سان جيلواز (بلجيكا): 12 هدفاً مُستقبلة في 20 مباراة (0.60 هدف/مباراة)، روما (إيطاليا): 12 هدفاً مُستقبلة في 20 مباراة (0.60 هدف/مباراة)، أرسنال (إنجلترا): 14 هدفاً مُستقبلة في 21 مباراة (0.67 هدف/مباراة)، بايرن ميونيخ (الدوري الألماني): 12 هدفاً مُستقبلة في 16 مباراة (0.75 هدف/مباراة)، لانس (فرنسا): 13 هدفاً مُستقبلة في 17 مباراة (0.76 هدف/مباراة)، وفياريال (إسبانيا): استقبلت شباكه 17 هدفاً في 18 مباراة (0.94 هدف في المباراة الواحدة).

يُذكر أن شباب الأهلي حقق 3 انتصارات متتالية منذ بداية عام 2026، مسجلاً 10 أهداف، ومستقبلاً هدفاً واحداً فقط، وفي مسابقة الدوري تحديداً فإنه يمر حالياً في سلسلة من خمس انتصارات متتالية، وارتقى إلى المركز الثاني في الترتيب، على أمل مواصلة تضييق الخناق على العين المتصدر، وذلك مع خوضه آخر مبارياته المؤجلة بمواجهة عجمان يوم الخميس المقبل.