مانشستر يونايتد يخوض أقصر موسم له منذ أكثر 100عام



معتز الشامي (أبوظبي)

للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، ودّع مانشستر يونايتد من الدور الأول في كلتا مسابقتي الكأس المحليتين في نفس الموسم، وفي شهر أغسطس الماضي، كان فريق غريمسبي تاون، الذي يلعب في الدرجة الرابعة، هو مَنْ وجه الضربة الأولى، حيث أقصى يونايتد من كأس الدوري بركلات الترجيح في الدور الثاني بعد التعادل 2-2.

وكانت الضربة الثانية، عن طريق برايتون الذي أقصى مان يونايتد في قلب ملعب أولد ترافورد من الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليزيد من معاناة جماهير يونايتد، وأصبح برايتون خصماً عنيداً لمانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة. فمنذ بداية موسم 2021-2022، لم يهزم أيُّ فريق الشياطين الحمر أكثر من برايتون في جميع المسابقات (7 مرات).

لمعرفة آخر مرة خرج فيها مان يونايتد في مباراته الافتتاحية في كل من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، علينا العودة إلى موسم 1981-1982 الذي انتهى بخروج مبكر أمام توتنهام في كأس الرابطة، وواتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومع انتهاء مشواره في الكأسين مبكراً، وعدم مشاركته في أي بطولة أوروبية على ملعب أولد ترافورد، سيُنهي يونايتد هذا الموسم 2025-2026 بعدد 40 مباراة فقط، وسيكون هذا أقل عدد من المباريات التي سيخوضها الفريق في موسم واحد منذ موسم 1914-1915، حين خاض 39 مباراة فقط، أي قبل 111 عاماً.

لعب الفريق 38 مباراة في الدوري ذلك الموسم، وخرج من الدور الأول لكأس الاتحاد الإنجليزي على يد فريق شيفيلد وينزداي. ولم تُستحدث بطولة كأس الرابطة حتى عام 1960، ومنذ الحرب العالمية الثانية، سيلعب فريق يونايتد هذا الموسم 3 مباريات أقل من أي موسم لاحق آخر.

وفي عصر البريميرليج، يُعد موسم 2014-2015 أسوأ موسم لمانشستر يونايتد، حيث خاض الفريق 44 مباراة فقط في جميع المسابقات خلال الموسم الأول للويس فان خال مع النادي.

وقبل هذا الموسم، لم يتجاوز عدد الفرق التي خاضت الحد الأدنى من المباريات (40 مباراة) في الدوري الإنجليزي الممتاز 15 فريقاً. وسينضم مان يونايتد إلى بورنموث هذا الموسم، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 فريقاً.

ويُمثّل هذا الرقم القياسي نقطة انحدار أخرى في سلسلة هزائم لا تنتهي على ما يبدو لمانشستر يونايتد. أشرف المدرب المؤقت دارين فليتشر على تعادل مع بيرنلي قبل الهزيمة أمام برايتون، وأياً كان من سيتولى منصب المدرب المؤقت - ويبدو أن مايكل كاريك هو المرشح الأبرز حالياً على حساب أولي جونار سولسكاير - سيواجه مهمة شاقة لمجرد استعادة أي شعور بالإيجابية في النادي، ناهيك عن تحقيق نتائج ملموسة.



أقل عدد مباريات لمان يونايتد بالموسم منذ الحرب العالمية الثانية

الموسم المباريات

1951-1952 43

1953-1954 43

1955-1956 43

1958-1959 43

1946-1947 44

2014-2015 44

1954-1955 45

1959-1960 45

1966-1967 45

1973-1974 45