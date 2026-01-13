«حربش» و«62» يتصدران منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور



أبوظبي (وام)

أسفرت منافسات اليوم الرابع ضمن النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الجاري في ميدان الفلاح بأبوظبي، عن تصدر الصقر«62»، لحسام علي جاسم الشبلي، شوط فئة العامة هواة - جير بيور فرخ، فيما حقق المركز الثاني الصقر «كيه إتش 125»، لفاضل أحمد فاضل المزروعي، وجاء ثالثاً الصقر «الكوج»، لأحمد علي غانم بن حمودة الظاهري.

وهيمن الصقر «حربش»، لحسن إسماعيل حسن السيد الهاشمي، على لقب الشوط النهائي لفئة الهواة - جير بيور جرناس، وجاء ثانياً الصقر «ياس»، لخليفة غانم خليفة محمد المزروعي، وثالثاً الصقر «كيفان»، لموزة العامري.

وتتواصل فعاليات البطولة في يومها الخامس غداً بإقامة أشواط العامة ملاك - جير تبع فرخ، وجير تبع جرناس، وشوط الرمز.