الرياضة

«دبي لكرة السلة» يواصل انتصاراته في الدوري الأدرياتيكي

«دبي لكرة السلة» يواصل انتصاراته في الدوري الأدرياتيكي
13 يناير 2026 14:00

 

دبي (الاتحاد)
واصل فريق دبي لكرة السلة نتائجه الإيجابية في الدوري الأدرياتيكي بعد فوزه على بوراك موزارت بنتيجة 90-79 في كوكاكولا أرينا، محافظاً على سجلّه الخالي من الهزائم، ورافعاً رصيده إلى 12 فوزاً متتالياً.
وشهدت المباراة مشاركة أساسية أولى للاعب توميسلاف فوتشكوفيتش (17 عاماً)، أحد خريجي أكاديمية دبي لكرة السلة، ليُصبح أول لاعب من الأكاديمية يبدأ أساسياً مع الفريق الأول في مباراة رسمية.
وجاءت بداية اللقاء متكافئة، حيث أنهى بوراك موزارت الربع الأول متقدماً 23-19، قبل أن يستعيد دبي توازنه بقيادة ماكينلي رايت، ودواين بايكن، وينهي الشوط الأول متقدماً 41-37.
ومع تقدم المباراة، ظهرت قوة تشكيلة فريق دبي لكرة السلة، بمساهمة كينان كامينياش، إلى جانب نيمانيا دانجوبيتش، وكليمن بريبيليتش، في توسيع الفارق والحفاظ على التقدم، فيما اعتمد بوراك موزارت، على ماركو يوشيلو وديانتي بالدوين دون أن ينجح في تقليص الفارق.
وقال المدير الفني لفريق دبي يوريكا جوليماك، إن اللقاء لم يكن سهلاً في ظل ضغط المباريات، مشيراً إلى أن الفريق وجد إيقاعه في الشوط الثاني ونجح في السيطرة على مجريات اللعب.
وتصدّر دواين بايكن، قائمة المسجلين بـ 15 نقطة، وأضاف كينان كامينياش 13 نقطة و7 متابعات.

