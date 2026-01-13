«الإمارات» يواجه بنجاش في «فضية البولو»





دبي (الاتحاد)

تعود منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026 إلى الواجهة من جديد، بإقامة الجولة الثانية على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية غداً، عندما تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات في مباراة مهمة أمام فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

ويضع فريق الإمارات نصب عينيه مباراته الأولى أمام الحبتور التي خسرها، لذلك يعقد آمالاً عريضة للفوز، أملاً في محاولة اللحاق بالدخول من جديد إلى دائرة المنافسة على اللقب، وفي المقابل فإن فريق بنجاش، يعلم تماماً أن فوزه اليوم يدفع به إلى الصدارة بعد أن فاز بنتيجة مباراة الافتتاح أمام ذئاب دبي.

وتجمع المباراة الثانية فريق جهانجيري في أول ظهور له بقياده محمد جهانجيري مع فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، الذي خسر مباراة الافتتاح، ويتوقع أن تتسم بداية المباراة بالحذر الشديد، حتى يتلمّس كل فريق خطواته وطريقة لعب منافسه، ومن ثمّ تطويع خيوله لهذه المنافسة، التي يحاول جهانجيري أن يحقق أول فوز له، فيما يسعى ذئاب دبي إلى تعويض خسارته أمام بنجاش حتى لا يفوته قطار المنافسة على اللقب.