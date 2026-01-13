الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للبولو» يتصدر المنافسات في ختام الدور الأول لكأس الاتحاد

«الإمارات للبولو» يتصدر المنافسات في ختام الدور الأول لكأس الاتحاد
13 يناير 2026 15:00

 
دبي (وام)
اختتمت أمس الأول منافسات الدور الأول من بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو، بمشاركة ثمانية فرق تضم نخبة من أبناء وبنات الإمارات، إلى جانب عدد من اللاعبين الأجانب المقيمين في الدولة، وذلك من خلال تنظيم الجولة الثالثة والأخيرة، التي شهدت أربع مباريات حاسمة حددت الترتيب النهائي للمجموعات قبل انطلاق الأدوار التالية.
وأكدت الجولة الختامية قوة المنافسة بين الفرق المشاركة، حيث واصل فريق الإمارات للبولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، معززاً حضوره في صدارة المشهد خلال الدور الأول.
وشهدت المباراة الأولى فوز فريق الإمارات للبولو على فريق بنجاش بنتيجة 5 أهداف مقابل 4.5، وفي اللقاء الثاني، تمكّن فريق بنسالي من تحقيق فوز مهم على فريق إيكوتي بنتيجة 8 أهداف مقابل 6.5.
أما المباراة الثالثة، فقد نجح فريق الباشا في الفوز على فريق جهانجري بنتيجة 10 أهداف مقابل 8.5، وفي ختام الجولة، فاز فريق نون، بقيادة راشد العبار، على فريق بن دري، بقيادة محمد بن دري، بنتيجة 6 أهداف مقابل 4.5.

أخبار ذات صلة
«الإمارات» يواجه بنجاش في «فضية البولو»
فوز «بنجاش والحبتور» في افتتاح كأس دبي الفضية 2026
البولو
اتحاد البولو
فريق الإمارات للبولو
ميثاء بنت محمد بن راشد
