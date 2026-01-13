الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبا يبحث عن بديل للمرضي

دبا يبحث عن بديل للمرضي
13 يناير 2026 15:30

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)


كثّفت شركة كرة القدم بنادي دبا تحركاتها خلال الأيام الماضية لحسم ملف المحترف الأجنبي الجديد لتعويض رحيل اللاعب الأردني محمود المرضي، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي بإنهاء التعاقد بالتراضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول، واستثمار المرحلة الإيجابية التي يمر بها الفريق في مسابقة الدوري.
وتعمل اللجنة الفنية بالنادي حالياً على تقييم عدد من الخيارات المطروحة، بعد الاطلاع على مجموعة من السير الذاتية للاعبين أجانب، بالتوازي مع دخول الإدارة في مفاوضات جادة مع أكثر من اسم، بهدف التعاقد مع لاعب يمتلك مواصفات فنية وبدنية عالية، وقادر على الانسجام مع فلسفة الجهاز الفني وتقديم الإضافة المطلوبة، خصوصاً على الصعيدين الهجومي والتنظيمي.
ويأتي هذا الحراك الإداري المتسارع متزامناً مع الصحوة الفنية والمعنوية التي يعيشها «النواخذة»، عقب تحقيقهم فوزين متتاليين في الجولتين الأخيرتين من دوري أدنوك للمحترفين، ما أسهم في رفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط والتقدم إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

