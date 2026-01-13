الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«الفرسان» ينفرد بوصافة سلة سوبر غرب آسيا

13 يناير 2026 16:00

 
علي معالي (أبوظبي)
انفرد شباب الأهلي بوصافة دوري سوبر غرب آسيا (فيبا - وصل)، لكرة السلة، بعد الفوز في الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى، على المحرق البحريني على صالة الاتحاد البحريني، في مباراة درامية ومثيرة، بفارق نقطة واحدة لمصلحة «الفرسان» 84-83، حيث واصل الأميركي ديشوندري واشنطن تقديم لحظاته الدرامية ليقود «الفرسان»، وباعتباره رجل الحسم الأول في الفريق، سجّل واشنطن تصويبة حاسمة منحت التقدّم لشباب الأهلي 3.9 ثانية على النهاية، ليُكمل «الفرسان» عودة ناجحة ويرفع رصيده إلى 8 نقاط، خلف الاتحاد السعودي 9 نقاط، وجاء المحرق ثالثاً برصيد 7 نقاط ثم كاظمة الكويتي 6 نقاط.
انتهت أرباع المباراة بتقدم المحرق في الربعين الأول والثاني بنتيجة 21-9 و27-26، وفي الربعين الثالث والرباع تقدم شباب الأهلي 28-22 و21-13.
وأنهى واشنطن اللقاء بـ 21 نقطة و15 متابعة و9 تمريرات حاسمة، وأشاد المدرب الصربي ميودراج بيريشيتش بنجمه، قائلاً: «إنه لاعب جيد جداً، ويعمل بجد كبير، ويمتلك إمكانيات عالية، وإذا واصل العمل بهذا الشكل، يمكن أن تكون لديه مسيرة رائعة».
وبفضل تألق واشنطن، لم يكتفِ شباب الأهلي بالعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته أمام الاتحاد في الجولة الماضية، بل ضمن أيضاً مقعده في مرحلة التصفيات المؤهلة إلى نصف النهائي.
وجاء الفوز ثمرة هجوم متوازن من شباب الأهلي، حيث سجّل ثلاثة لاعبين آخرين أرقاماً مزدوجة، يتقدمهم الوافد الجديد الأميركي برايون ألين الذي تألق في أول ظهور له في (فيبا وصل) بتسجيله 19 نقطة من دكة البدلاء، وبهذا، نجح شباب الأهلي في إيقاف محاولة المحرّق لتحقيق فوزه الثالث توالياً.
وصل الفارق إلى 16 نقطة في بعض فترات المباراة، قبل أن يتمكّن الفرسان من تقليص الفجوة في الشوط الثاني، ونجح شباب الأهلي في انتزاع التقدّم بفضل كرات صعبة سجّل منها حامد عبداللطيف وبرايون ألين مع اقتراب اللحظات الحاسمة.
وبدا المحرق كأنه أعاد الأمور إلى نصابها عندما تكفّل «بوند» وحده بقلب تأخرٍ بثلاث نقاط إلى تقدّم 83-82، قبل آخر دقيقتين، غير أن واشنطن نجح في تجاوز دفاع المنافس وسجّل السلة الحاسمة قبل النهاية بثوانٍ، ورغم الهزيمة، وتأكد رسمياً تأهل نادي المحرّق إلى مرحلة التصفيات المؤهلة إلى نصف النهائي.

