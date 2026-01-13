الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاريك على أبواب مانشستر يونايتد

كاريك على أبواب مانشستر يونايتد
13 يناير 2026 14:34

 

لندن (أ ف ب)
توصّل مانشستر يونايتد، سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى اتفاق مع لاعبه القديم مايكل كاريك لتعيينه مدرباً موقتاً حتى نهاية الموسم، وفق ما أفادت تقارير الثلاثاء، والتُقطت صور للاعب وسط يونايتد السابق لدى وصوله إلى مقرّ التدريبات في كارينجتون، على أن يُعلن تعيينه رسمياً في وقت لاحق من اليوم.
وسبق لكاريك أن خاض تجربة قصيرة ناجحة كمدرب موقت في أولد ترافورد عام 2021، أنهى فيها مبارياته الثلاث من دون هزيمة.
تولّى المدرب البالغ 44 عاماً، الذي أحرز 12 لقباً كبيراً خلال مسيرته الممتدة 12 عاماً في صفوف يونايتد، تدريب ميدلزبره في أكتوبر 2022، وقاد كاريك ميدلزبره إلى الأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي في موسمه الأول، قبل إقالته في يونيو الماضي بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز العاشر في الدرجة الثانية (تشامبيونشيب).
وكان يونايتد دخل أيضاً في محادثات مع مدربه ولاعبه السابق النروجي أولي جونار سولشاير حول إمكانية عودته إلى النادي.
وأقال «الشياطين الحمر» الأسبوع الماضي المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد 14 شهرا من تعيينه.
وأشرف المدرب الموقت الاسكتلندي دارين فليتشر على تعادل الفريق أمام بيرنلي المتواضع 2-2 في الدوري الإنجليزي، ثم خسارته أمام برايتون 1-2 في كأس إنجلترا.
خروج يونايتد من المسابقتين المحليتين من الدور الأول، إضافة إلى غياب المنافسات الأوروبية، يعني أن الفريق سيخوض 40 مباراة فقط هذا الموسم، وهو أدنى عدد له منذ موسم 1914-1915.
ويحتل يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة، المركز السابع في الدوري، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى ونقطة واحدة خلف برينتفورد صاحب المركز الخامس.

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد يخوض أقصر موسم له منذ أكثر 100عام
كاريك المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد
مايكل كاريك
نادي مانشستر يونايتد الدولي مايكل كاريك
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©