الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتحاد المبارزة يشارك في البطولة العربية للسيدات بالشارقة

اتحاد المبارزة يشارك في البطولة العربية للسيدات بالشارقة
13 يناير 2026 17:00

 
رأس الخيمة (وام)
يشارك اتحاد المبارزة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تستضيفها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 63 فريقاً رياضياً للسيدات يمثلون 16 دولة عربية.
وتقام الدورة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، في تأكيد واضح على الدور الريادي لإمارة الشارقة في دعم وتمكين الرياضة النسائية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للمبارزة، بالدور الكبير الذي تضطلع به سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في دعم الرياضة النسائية في إمارة الشارقة، مؤكداً أن هذا الدعم جعل من الإمارة ملتقى رياضياً مميّزاً يسهم بقوة في الارتقاء برياضة المرأة على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي.
وأكد الشيخ سالم بن سلطان أن أهمية هذه الدورة تنبع من دورها الحيوي في دعم رياضة المرأة الإماراتية ورفع المستوى الفني والتنافسي على الصعيد العربي، بما يشكل قاعدة انطلاق نحو المشاركات والإنجازات العالمية، إلى جانب إسهامها في تنشيط الحراك الرياضي في دولة الإمارات.
وأضاف أن وجود رياضة المبارزة ضمن الألعاب المعتمدة في هذه الدورة يجسّد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها اللعبة على المستوى العربي ويعكس قوة حضورها وتطورها، لا سيما في ظل التواجد اللافت لبنات الإمارات في البطولات الإقليمية والعالمية، وتحقيقهن نتائج مشرفة تؤكد نجاح خطط التطوير والاستثمار في الكفاءات النسائية.
وثمن الجهود التنظيمية للدورة مؤكداً أن مثل هذه البطولات تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

