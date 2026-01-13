8 فرق تشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 35



علي معالي (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة مشاركة 8 فرق في النسخة الـ 35 وهي: منتخب الإمارات، ونادي النصر، من الإمارات، ونادي بيروت اللبناني، وناديا الكرامة والفداء من سوريا، وأهلي طرابلس الليبي، والأفريقي التونسي، وزامبوانجا الفلبيني، وتُقام البطولة خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

ترأّس الاجتماع عبداللطيف الفردان، رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبحضور شركة الجيل الجديد للفعاليات الرياضية منظمة البطولة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وتم تحديد اللجان الخاصة بالبطولة، وتحديد رئيس كل لجنة، وتناقش المجتمعون في الكثير من التفاصيل الخاصة بالبطولة، من الإقامة والمواصلات، والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث.

أكد عبداللطيف الفردان أن مشاركة منتخب الإمارات تأتي في إطار رغبة تحقيق الاستفادة من الاحتكاك الفني في بطولة دولية مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، مشيراً إلى أن البطولة تُشكّل محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية المصاحبة المقررة في دولة قطر خلال شهر مايو المقبل.

قال الفردان: «دولية دبي تعتبر من أعرق بطولات كرة السلة في المنطقة، وواصلت ترسيخ مكانتها الفنية والتنظيمية على المستويين العربي والإقليمي على مدار 35 نسخة، حتى بات اسمها مرتبطاً بمدينة دبي كوجهة رياضية إقليمية ودولية».

ووجّه الفردان الشكر إلى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للعبة، تقديراً لدوره البارز في دعم البطولة وتعزيز مكانتها، مشيراً إلى أن اتحاد كرة السلة قرّر منحه الرئاسة الشرفية للاتحاد، عرفاناً بجهوده الممتدة على مدى سنوات طويلة.

وأشاد الفردان بالدعم المتواصل من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في استمرار نجاح البطولة وتطورها وجعلها علامة بارزة في مسيرة كرة السلة الإماراتية.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة تشكيل اللجان العاملة في البطولة، حيث تم تعيين عبدالله حسن محيوه نائباً لرئيس اللجنة ورئيساً للجنة الحكام والإحصاء، وسالم المطوع مديراً للبطولة، وحمدان الزعابي رئيساً للجنة الإعلام، وعلي الأميري رئيساً للجنة الفنية، وإبراهيم حتاوي رئيساً للجنة العلاقات العامة والفعاليات، وغالية المازمي لمسؤولية مراسم البطولة.

من جانب آخر، دخل منتخبنا معسكره التدريبي تحت قيادة المدير الفني الدكتور منير بن الحبيب ومساعده سالم عتيق، على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، حيث بدأ بلاعبي أندية النصر والوصل والبطائح، وسوف تكتمل صفوف المنتخب بانضمام لاعبي ناديي الشارقة وشباب الأهلي في 21 من يناير الجاري، نظراً لوجودهم بين صفوف أنديتهما للمشاركة في سوبر غرب آسيا (فيبا – وصل).

أكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أن المعسكر يمثّل مرحلة محورية في برنامج الإعداد، مشيراً إلى أن العمل يتركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

وقال: «نسعى للدخول في بطولة دبي الدولية بأفضل جاهزية ممكنة، وتوفير كافة متطلبات النجاح للمنتخب من أجل الظهور بصورة مشرفة تعكس تطور كرة السلة الإماراتي».