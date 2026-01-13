88 فائزاً في المرحلة الثانية لبطولة مهرجان تلال سويحان



العين (وام)

اختتمت المرحلة الثانية من منافسات بطولة مهرجان تلال سويحان الصحراوي الترفيهي، التي أُقيمت في منطقة سويحان بمدينة العين ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة وحضور جماهيري كبير لفعاليات المهرجان.

وشهدت المرحلة الثانية تنظيم عدد من البطولات المتنوعة، بمشاركة 283 متسابقاً، شملت بطولة الاستعراض الحر، وبطولة سويحان للميل، إضافة إلى بطولة الدرّاج ريس الرملي.

وأسفرت المنافسات عن تتويج 88 فائزاً في مختلف الفئات، فيما بلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة خلال المرحلة الثانية نحو 1,593,000 درهم، توزعت على الفائزين وفق اللوائح المعتمدة لكل بطولة.

وأكدت اللجنة المنظمة: «أن النجاح الذي حققته المرحلة الثانية يعكس الجهود التنظيمية المبذولة، والتعاون المثمر بين الشركاء والداعمين، إلى جانب الالتزام العالي من قبل المشاركين، والتفاعل الإيجابي من الجمهور».

وأشارت اللجنة إلى أن البطولة تسهم في تعزيز مكانة مدينة العين كوجهة رائدة للفعاليات الصحراوية والرياضية، ودعم السياحة الترفيهية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والهوية الثقافية للدولة، مؤكدة مواصلة الاستعدادات للمراحل المقبلة من البطولة خلال شهر يناير الحالي وشهر فبراير المقبل، بما يضمن تقديم فعاليات نوعية تلبي تطلعات الجمهور.