«رسالة» تعانق كأس الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

«رسالة» تعانق كأس الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
13 يناير 2026 18:47

 
علي معالي (دبي)
 
تواصلت منافسات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بإقامة تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، عبر 13 شوطاً لمسافة 8 كلم، وحسمت «رسالة» لهجن الشيحانية بقيادة جابر سالم فاران المري، كأس ولي العهد للثنايا الإبكار، بزمن قدره 11:49:3 دقيقة، وهو توقيت استثنائي يُسجّل للمرة الأولى في ميدان المرموم.
وفي الشوط الثاني نجح «مكافح» لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري في انتزاع البندقية، مسجلاً زمناً بلغ 11:58:4 دقيقة، وفي الفترة الصباحية أقيمت 14 شوطاً لمسافة 8 كلم، وتمكنت «شخصية» لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، من فرض صدارتها على الشوط الأول للثنايا الإبكار، مسجلة أفضل توقيت بلغ 12:15:4 دقيقة.
وحسم «الدحيل» لهجن أم الزبار، بقيادة محمد بخيت حميدي، نتيجة الشوط الثاني للثنايا الجعدان بزمن قدره 12:32:3 دقيقة، وسجلت هجن العاصفة حضورها في الشوط الثالث للثنايا الإبكار عبر فوز «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي، التي قطعت المسافة بزمن بلغ 12:24:2 دقيقة.
وواصلت هجن العاصفة تفوقها في رابع الاشواط للثنايا الإبكار، بفوز «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي، بعدما أنهت السباق بزمن قدره 12:32:1 دقيقة.
وتتجه الأنظار مساء الغد، إلى ختام منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث يشهد ميدان المرموم التحدي الأبرز على سيف ولي العهد للحول المفتوح، إلى جانب المنافسة على بندقية ولي العهد للزمول المفتوح، وتقام منافسات الحول والزمول عبر فترتين، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 17 شوطاً لمسافة 8 كلم ضمن منافسات الميدان الكبير.
أما الفترة المسائية فتتضمن 6 أشواط، تُختتم بشوطي الرموز، حيث يُقام أولاً شوط بندقية ولي العهد للزمول المفتوح، قبل أن يكون الختام مع الشوط الأغلى والأهم المخصص لـ سيف ولي العهد للحول المفتوح.

