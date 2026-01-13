66 متسابقاً يرسمون لوحة تراثية في مهرجان ولي عهد دبي للهجن



دبي (الاتحاد)

اختتم ماراثون اليوم الوطني للهجن ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم، بمشاركة واسعة لـ 66 متسابقاً تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كيلومتراً، في فعالية نظمتها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع هذا الحدث التراثي البارز.

وحقق محمد عبد الله إبراهيم المركز الأول في السباق على ظهر المطية «جمر»، وجاء راشد عبد الله الغفلي ثانياً بفارق ثوانٍ قليلة على ظهر المطية «رحال»، فيما ذهب المركز الثالث إلى منصور إبراهيم أبو إبراهيم على ظهر المطية «اللويفي»، وذلك بعد تنافس كبير وتقارب في التوقيت.

وتوّج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الأولى، بحضور عدد من أعضاء نادي دبي لسباقات الهجن، وحشد كبير من متابعي ومحبي هذه الرياضة التراثية.

وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، اعتزازه بتزامن السباق الرئيسي مع مهرجان سمو ولي عهد دبي، معتبراً أن هذا التلاقي يجسّد قيمة هذه الفعالية بوصفها احتفاءً حيًّا بأحد أهم رموز التراث الوطني في دولة الإمارات، ويعكس في الوقت ذاته حرص سموّه على ترسيخ الهوية الوطنية وصون الموروث الشعبي في وجدان أبناء الوطن.

وأوضح ابن دلموك أن إقامة سباقين تمهيديين قبل الماراثون الرئيسي جاءت ضمن خطة مدروسة تهدف إلى الوقوف على جاهزية المشاركين، وتهيئتهم بالشكل الأمثل، وضمان تقديم مستويات فنية وتنظيمية تليق باسم هذا الاستحقاق الوطني، مشيراً إلى أن المركز يتطلع إلى أن يكون الماراثون قد حقق أهدافه في تعزيز الارتباط برياضة الهجن والحفاظ على حضورها المستدام في المجتمع.

وتابع الرئيس التنفيذي حديثه بالتأكيد على أن النسخة الحالية شهدت مشاركة غير مسبوقة لأبناء الوطن، حيث بلغ عدد المشاركين 66 متسابقاً، وهو رقم يعكس الإقبال المتزايد على هذه الرياضة العريقة، ولفت إلى أن ما يبعث على التفاؤل بشكل خاص هو الانخفاض الملحوظ في معدلات أعمار المشاركين، معتبراً ذلك مؤشراً واضحاً على نجاح الجهود المبذولة في استقطاب الأجيال الجديدة، وترسيخ حب الهجن في نفوسهم.