الشارقة يواجه البطائح.. وشباب الأهلي يصطدم بعجمان

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُختتم مؤجلات الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين بإقامة مباراتين حاسمتين، تجمع الأولى الشارقة مع ضيفه البطائح عند الساعة 19:45 مساء اليوم على ملعب «الملك» في الإمارة الباسمة، فيما يلتقي شباب الأهلي مع عجمان عند التوقيت ذاته مساء غدٍ الخميس على استاد راشد في دبي، وذلك ضمن المؤجلتين من الجولة العاشرة.

وتسدل المباراتان الستار على جميع المباريات المؤجلة من الجولات الماضية، قبل ختام الدور الأول بإقامة الجولة الثالثة عشرة والأخيرة، التي تنطلق السبت المقبل بمواجهات خورفكان والنصر، والوصل والجزيرة، والعين والوحدة، وتتواصل الأحد بلقائي بني ياس والبطائح، والشارقة وكلباء، على أن تُختتم الاثنين المقبل بمباراتي عجمان والظفرة، وشباب الأهلي ودبا.

وعلى استاد الشارقة، يبحث «الملك»، صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، عن فوز جديد يُسهم في تحسين موقعه والتقدم إلى المركز التاسع قبل ختام الدور الأول، فيما يتطلع البطائح إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية التي لازمته في الجولات الثلاث الأخيرة، وأدت إلى تراجعه للمركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وتشير أرقام المواجهات السابقة في «دوري المحترفين» إلى أفضلية واضحة للشارقة، الذي حقق الفوز في ثلاث مباريات من أصل ست مواجهات جمعته بالبطائح، مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت بنتيجة 0-1 في الدور الثاني من الموسم الماضي 2024-2025.

وفي المواجهة الثانية مساء الغد، يسعى شباب الأهلي، الوصيف برصيد 26 نقطة، إلى مواصلة الضغط على العين المتصدر بـ30 نقطة، عندما يستقبل ضيفه عجمان صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة.