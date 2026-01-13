الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يواجه البطائح.. وشباب الأهلي يصطدم بعجمان

الشارقة يطارد الفوز في مواجهة البطائح بدوري المحترفين (الاتحاد)
14 يناير 2026 01:32

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُختتم مؤجلات الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين بإقامة مباراتين حاسمتين، تجمع الأولى الشارقة مع ضيفه البطائح عند الساعة 19:45 مساء اليوم على ملعب «الملك» في الإمارة الباسمة، فيما يلتقي شباب الأهلي مع عجمان عند التوقيت ذاته مساء غدٍ الخميس على استاد راشد في دبي، وذلك ضمن المؤجلتين من الجولة العاشرة.

أخبار ذات صلة
«تنفيذي الشارقة» يطّلع على خطط التطوير والتوسع في إدارة النفايات
انطلاق مؤتمر عجمان الدولي للتخطيط العمراني 20 يناير

وتسدل المباراتان الستار على جميع المباريات المؤجلة من الجولات الماضية، قبل ختام الدور الأول بإقامة الجولة الثالثة عشرة والأخيرة، التي تنطلق السبت المقبل بمواجهات خورفكان والنصر، والوصل والجزيرة، والعين والوحدة، وتتواصل الأحد بلقائي بني ياس والبطائح، والشارقة وكلباء، على أن تُختتم الاثنين المقبل بمباراتي عجمان والظفرة، وشباب الأهلي ودبا.
وعلى استاد الشارقة، يبحث «الملك»، صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، عن فوز جديد يُسهم في تحسين موقعه والتقدم إلى المركز التاسع قبل ختام الدور الأول، فيما يتطلع البطائح إلى الخروج من دوامة النتائج السلبية التي لازمته في الجولات الثلاث الأخيرة، وأدت إلى تراجعه للمركز الأخير برصيد 6 نقاط.
وتشير أرقام المواجهات السابقة في «دوري المحترفين» إلى أفضلية واضحة للشارقة، الذي حقق الفوز في ثلاث مباريات من أصل ست مواجهات جمعته بالبطائح، مقابل تعادلين وخسارة واحدة كانت بنتيجة 0-1 في الدور الثاني من الموسم الماضي 2024-2025.
وفي المواجهة الثانية مساء الغد، يسعى شباب الأهلي، الوصيف برصيد 26 نقطة، إلى مواصلة الضغط على العين المتصدر بـ30 نقطة، عندما يستقبل ضيفه عجمان صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
عجمان
البطائح
آخر الأخبار
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: الاستقلال الاستراتيجي يظل خيار الإمارات الثابت
اليوم 12:38
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية
اليوم 12:31
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
الترفيه
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
اليوم 11:54
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
الرياضة
قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»
اليوم 11:49
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال مؤتمرهما الصحفي في «نارا» (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة اليابانية الكورية.. ملفات التجارة والأمن
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©