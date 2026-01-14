السيتي يقترب من نهائي كأس الرابطة بفوز الذهاب على نيوكاسل

نيوكاسل (رويترز)

سجل أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي هدفه الثاني في مباراتين مع ناديه الجديد، وأضاف ريان شرقي هدفاً في الوقت بدل الضائع، ليحقق فريق المدرب بيب جوارديولا الفوز خارج أرضه على حامل اللقب نيوكاسل يونايتد 2-صفر، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

واستغل سيمينيو، الذي انضم في صفقة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني من بورنموث هذا الشهر، تمريرة عرضية من جيريمي دوكو في الدقيقة 53 ليسجل من ‌مسافة قريبة.

وكان من الممكن أن يكون الوضع أفضل بالنسبة لسيمينيو، الذي اعتقد أنه ​وضع سيتي في المقدمة بنتيجة 2-صفر في وقت لاحق، ⁠لكن تم إلغاء ‌هدفه الرائع بداعي التسلل بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ومنح سيتي نفسه أفضلية مريحة قبل مباراة الإياب، في الرابع من فبراير المقبل، عندما أطلق شرقي تسديدة منخفضة قوية أسكتت جماهير الفريق المضيف.

وجاءت أفضل فرص نيوكاسل بعد الاستراحة مباشرة عندما قام حارس مرمى سيتي ⁠جيمس ترافورد بعمل جيد في التصدي لتسديدة يوان ويسا التي ارتدت من ⁠العارضة، وأطلق برونو جيماريش تسديدة أرضية ارتدت من إطار المرمى مباشرة بعد ذلك.

وحقق نيوكاسل أول لقب محلي له منذ عام 1955 في الموسم الماضي، عندما تغلب على ليفربول في استاد ويمبلي ​في مارس الماضي، لكنه يواجه الآن معركة شاقة للوصول إلى النهائي الثاني على التوالي.

افتتح سيمينيو رصيده التهديفي مع سيتي في الفوز الساحق 10-1 على إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، وهو أول لاعب من سيتي يسجل في أول مباراتين له مع النادي في جميع المسابقات منذ إيمانويل أديبايور في عام ​2009.

وسيندم نيوكاسل على تغيير قواعد كأس الرابطة ‍ما جعل سيمينيو مؤهلاً للعب في البطولة، على الرغم من مشاركته أيضاً مع بورنموث في الدور الثاني في أغسطس الماضي.

وحظي الفريق المضيف ببعض الفرص وكان من المفترض أن يسجل ويسا هدفاً مبكراً لكنه أهدر تسديدة فوق العارضة.

وازدادت قوة سيتي، ‍وبعد أن نجا من بعض المواقف الخطيرة في بداية الشوط الثاني، ليسيطر ⁠على مجريات المباراة.

وأظهر سيمينيو غريزة تهديفية عالية عندما ​وصل للحاق بتمريرة عرضية من دوكو بعد أن لمسها برناردو سيلفا.

واحتفل اللاعب الغاني مرة أخرى عندما هز الشباك ثانية إثر ركلة ركنية، ولكن ​بعد ما يقرب من ست دقائق من فحص تقنية حكم الفيديو وفحص الحكم للقطات ‍على جانب الملعب، تم إلغاء الهدف لأن إرلينج هالاند اعتُبر متداخلا في اللعبة وفي موقف تسلل بسيط.

وفي نهاية تسع دقائق من الوقت بدل الضائع، والتي أضيف معظمها بسبب فحص تقنية حكم الفيديو المساعد، سجل شرقي هدفاً من تمريرة أرضية منخفضة من اليسار، ليضع سيتي على الطريق الصحيح نحو أول نهائي له في البطولة منذ عام 2021.

ويواجه ‌أرسنال فريق تشيلسي في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي الآخر اليوم الأربعاء.