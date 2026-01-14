أوباميانج يعود إلى منتخب الجابون رغم الاستبعاد

الرباط (أ ب)

عاد الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وبرونو مانجا إلى صفوف منتخب الجابون، بعد استبعادهما عقب أداء مخيب للآمال في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وكانت الحكومة الجابونية قررت استبعاد الثنائي وإقالة الجهاز الفني بما في ذلك المدرب الرئيسي تييري مويوما، وإيقاف الفريق بأكمله بعد الفشل في تحقيق أي فوز في أمم أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم رفع الإجراءات الحكومية التي أدت إلى إيقاف المنتخب، واستبعاد هذا الثنائي، بينما بقى المدرب وجهازه المعاون خارج الخدمة.

وأوضح الاتحاد أن وزير الرياضة الجابوني المعين حديثاً، بول أولريش كيساني، راسل الثنائي ليؤكد على أهمية الارتباطات المقبلة، خاصة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027.

وكان وزير الرياضة الجابوني المؤقت، سيمبليس ديزيري مامبولا، قد أعلن عن الإيقافات والإقالات والاستبعادات على التلفزيون الوطني، بعد مباراة الجابون الأخيرة في دور المجموعات ضد كوت ديفوار في 31 ديسمبر. وتم تعيين كيساني، اللاعب الجابوني السابق، وزيراً للرياضة في 3 يناير.