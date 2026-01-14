تعويض ألونسو.. تعرّف كم ستتحمل خزينة الريال؟

معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت فترة تشابي ألونسو كمدرب لريال مدريد، بعد أشهُر قليلة من بدايتها، حيث وصل المدرب الباسكي إلى سانتياغو برنابيو الصيف الماضي كمشروع طويل الأمد، ووقّع عقداً لمدة 3 سنوات مع النادي، وذلك قبل أن يرحل بعد 7 أشهر فقط، وأكد ريال مدريد إنهاء عقد ألونسو بالتراضي، وذلك بعد يوم واحد فقط من الهزيمة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ولم يكن تعيين ألونسو مدرباً لريال مدريد رخيصاً، فبحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، دفع ريال مدريد ما بين 12 و15 مليون يورو إلى باير ليفركوزن لفسخ عقده، إضافة إلى الموافقة على منحه راتباً يتراوح بين 7 و9 ملايين يورو سنوياً.

وبعد تأكيد إقالته، طُرح السؤال البديهي: كم سيدفع ريال مدريد لإنهاء عقده؟ بحسب معلومات كشفت عنها إذاعة «كادينا كوبي»، تضمّن عقد تشابي ألونسو بنداً خاصاً تم تفعيله مؤخراً. ينصّ هذا البند على أنه في حال قرر النادي إقالته خلال موسمه الأول، فإنه سيطالب بدفع مستحقاته عن تلك السنة فقط، وليس عن كامل مدة العقد، لكن كم سيتقاضى تشابي ألونسو بعد إقالته؟

حيث يُقلل هذا البند التعاقدي بشكل كبير من الأثر المالي على ريال مدريد. فبدلاً من دفع تعويضات لثلاثة مواسم (العقد كاملاً)، سيدفع النادي راتب السنة الأولى فقط من العقد، وعملياً، سيحصل تشابي ألونسو على ما بين 7 و9 ملايين يورو كتعويض عن رحيله المبكر، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان سيحصل عليه لو تم الوفاء بالعقد بالكامل.

وبعيداً عن التداعيات الرياضية، تُسلّط قضية تشابي ألونسو الضوء مجدداً على أهمية العقود وتفاصيلها الدقيقة في عالم كرة القدم الاحترافية. راهن ريال مدريد رهاناً جريئاً على المدرب الباسكي، لكنه في الوقت نفسه حصّن نفسه من احتمال الانفصال المبكر.

ولم يحقق المشروع النجاح المأمول على أرض الملعب، لكن على الصعيد الإداري، تجنّب النادي ضربة مالية أشد وطأة. بالنسبة لتشابي ألونسو، تُطوى هذه الصفحة أسرع مما كان متوقعاً، مع حصوله على تعويض مالي كبير، وإن كان أقل بكثير مما نصّ عليه العقد الأصلي.