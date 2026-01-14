الفترة الأقصر في تاريخ مدربي الريال.. ألونسو في المركز السابع

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن ريال مدريد رحيل تشابي ألونسو، بعد 7 أشهر فقط من تعيين الإسباني مدرباً للفريق في ملعب سانتياغو برنابيو، ورحل تشابي ألونسو عن منصبه كمدرب لريال مدريد، بعد 34 مباراة فقط من توليه تدريب الفريق. ومع ذلك، ورغم قِصَر فترة ألونسو في البرنابيو، إلا أن هناك العديد من المدربين الذين استمروا لفترة أقصر في هذا النادي، الذي يُعتبر من أكثر أندية كرة القدم حول العالم طلباً للفوز والبطولات فقط.

وبعد تعيينه من قِبل ريال مدريد في الأول من يونيو، يغادر ألونسو النادي بعد 7 أشهر، وجاء تأكيد رحيله في اليوم التالي لخسارة أبطال أوروبا 15 مرة نهائي كأس السوبر الإسباني، 3-2 في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة.

ويرحل لاعب خط وسط ريال مدريد السابق، الذي خاض 236 مباراة مع الفريق الملكي، بينما يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن برشلونة. ويمثّل هذا فارق 9 نقاط منذ أواخر أكتوبر، عندما منح فوز ريال مدريد على الفريق الكتالوني فريق ألونسو تقدما ب 5 نقاط في صدارة الترتيب.

ورغم قصر فترة ألونسو في ريال مدريد، إلا أنها كانت طويلة نسبياً وتضعه في المركز السابع مقارنة بأقصر فترات التدريب في تاريخ ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يعود هذا الرقم القياسي غير المرغوب فيه إلى لاعب سابق آخر في ريال مدريد هو خوسيه أنطونيو كاماتشو.

في عام 1998، أمضى كاماتشو 22 يوماً فقط كمدرب للفريق الملكي - لم يشرف خلالها على أي مباراة - قبل أن يستقيل وسط خلافات مع إدارة النادي، ولم يكتف كاماتشو بفترة وجيزة كمدرب لريال مدريد، بل عاد بعد 6 سنوات أخرى. ففي صيف 2004، عين المدرب الإسباني السابق خلفاً لكارلوس كيروش الذي أُقيل، لكنه رحل في أواخر سبتمبر بعد 6 مباريات فقط، وشهد هذا القرن وحده العديد من فترات التدريب الأخرى التي تفوق قصر فترة ألونسو، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية.

و في موسم 2008/09، لم يدرب خواندي راموس الفريق سوى في 27 مباراة، وفي موسم 2015/16، قاد رافائيل بينيتيز ريال مدريد في 25 مباراة فقط، قبل أن يحل محله زين الدين زيدان.

وفي موسم 2018/19، لم يدرب جولين لوبيتيجي الفريق سوى في 14 مباراة، قبل أن يقال من منصبه من قبل رئيس النادي، فلورنتينو بيريز. وفي مارس 2019، أُقيل سانتياغو سولاري، خليفة لوبيتيجي، بعد 32 مباراة فقط من توليه المسؤولية (وقد عاد سولاري منذ ذلك الحين إلى النادي في منصب إداري).