بطلة أستراليا تحقق فوزاً معنوياً في أديلايد

بطلة أستراليا تحقق فوزاً معنوياً في أديلايد
14 يناير 2026 10:42

أديلايد(أ ف ب)
حققت الأميركية ماديسون كيز حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، فوزاً معنوياً ضمن استعداداتها الأخيرة قبل أولى بطولات جراند سلام هذا العام، وذلك على التشيكية المراهقة تيريزا فالينتوفا 6-4 و6-1 في دورة أديلايد الدولية.
كيز المصنفة التاسعة عالمياً والتي توّجت في أديلايد العام الماضي قبل أن تحصد أول لقب كبير في مسيرتها، ارتكبت سبع أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى أمام اللاعبة البالغة 18 عاماً.
لكن أداءها تحسّن في الثانية، فكسرت الإرسال مرتين وحسمت المباراة من ثالث كرة للفوز، لتبلغ ربع النهائي بعد 85 دقيقة من اللعب.
قالت كيز: "الخبرة تساعدك على تجاوز اللحظات الصعبة"، مضيفة "تمكنت من الاستحواذ على الزخم في المجموعة الثانية وقدّمت أداءً جيداً جداً. كان عليّ رفع مستواي. عليك أن تستغل كل فرصة تحصل عليها".
وتعد فالينتوفا، المصنفة 60 عالمياً، واحدة من مجموعة من المواهب الصاعدة في كرة المضرب النسائية.
وأشارت كيز إلى أن مواجهة الجيل الجديد تشكّل دائماً تحدياً: "عليّ أن أعتمد قليلاً على خبرتي. إنهن صغيرات جداً، لديهن طاقة كبيرة ويقدمن أداءً رائعاً. تتوقع منهن دائماً لعب كرة مضرب كبيرة".
وستواجه الأميركية في دور الثمانية مراهقة أخرى، الكندية فيكتوريا مبوكو المصنفة 17 عالمياً، والتي حققت اختراقاً كبيراً العام الماضي بفوزها بلقب دورة مونتريال الألف نقطة ودورة هونج كونج.
وكانت كيز قد بدأت استعداداتها لبطولة أستراليا الأسبوع الماضي في بريزبين، حيث خرجت من ربع النهائي على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالمياً، في إعادة لنهائي النسخة الماضية من الدورة.

