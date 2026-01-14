الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
بمشاركة 289 لاعباً.. 25 دولة ترسم مشهد «العين الدولية للجودو»

بمشاركة 289 لاعباً.. 25 دولة ترسم مشهد «العين الدولية للجودو»
14 يناير 2026 10:45

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 289 لاعباً ولاعبة بمختلف الفئات العمرية، من 25 دولة، في بطولة العين الدولية المفتوحة التي ينظّمها الاتحاد برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع نادي العين الرياضي، والتي تنطلق يوم السبت وتستمر لمدة يومين، بقاعة خليفة بن زايد للألعاب الرياضية بنادي العين، ضمن فعاليات الموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026.
وضمّت قائمة المشاركة لاعبين من دولة الإمارات، الأردن، السعودية، سلطنة عُمان، مصر، المغرب، الجزائر، سوريا، السودان، فلسطين، لبنان، جزر القمر، واليمن وتركيا، وايران، والهند، وباكستان، وروسيا، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، والبرازيل، وفرنسا، وكازاخستان، أوكرانيا، ورومانيا.
وتشهد البطولة مشاركة 174 لاعباً في فئة تحت 15 سنة للأشبال والناشئات، فيما ضمت فئة تحت 21 سنة للشباب والشابات عدد 115 لاعباً ولاعبة.
وأكد محمد جاسم، الأمين العام للاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة للجودو المحلي، أن الميزان التجريبي والرسمي للمشاركين يجرى مساء غدٍ الجمعة لفئة تحت 15 عاماً للجنسين، بنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي نوجيرا في دبي، بينما تحدّد الميزان لفئة تحت 21 عاماً مساء السبت بنفس الصالتين، على أن تنطلق مباريات الدور التمهيدية لفئة تحت 15 في العاشرة من صباح السبت، وتكون الأدوار النهائية اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، بينما تبدأ منافسات تحت 21 عاماً صباح الأحد، وتختتم المنافسات النهائية والتتويج قبل السادسة والنصف مساء نفس اليوم.

