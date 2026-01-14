الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أولمبياد لوس أنجلوس 2028.. التذاكر ميسورة التكلفة وشاملة

أولمبياد لوس أنجلوس 2028.. التذاكر ميسورة التكلفة وشاملة
14 يناير 2026 11:24

لوس أنجلوس (أ ف ب)
وعد القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإقامة ألعاب «ميسورة التكلفة وشاملة»، مع استعدادهم لفتح باب التسجيل في القرعة الخاصة بشراء التذاكر.
وقال رئيس لجنة الألعاب كايسي واسرمان إن مليون تذكرة للأولمبياد والبارالمبياد ستُباع بسعر 28 دولاراً، فيما سيُطرَح نحو ثلث إجمالي التذاكر المقدّر بـ 14 مليون تذكرة مقابل 100 دولار أو أقل.
وأضاف واسرمان «منذ البداية كنا واضحين: الوصول إلى هذه الألعاب حق للجميع، لأن هذه الألعاب تخصّ الجميع. يجب أن تكون هذه الألعاب ميسورة التكلفة وشاملة».
وجاءت تصريحاته أمام ملعب لوس أنجلوس كوليسيوم التاريخي، عشية الخطوة الأولى نحو طرح التذاكر للبيع.
سيتمكن المشجعون حول العالم من التسجيل للحصول على فرصة لشراء التذاكر اعتباراً من أبريل. وسيُدرَج المسجّلون في قرعة ستمنح بشكل عشوائي مواعيد زمنية محددة لشراء التذاكر.
وتأتي تصريحات واسرمان بعد أسابيع من الانتقادات الموجّهة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن استراتيجية بيع تذاكر كأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
واضطر «فيفا» الشهر الماضي إلى الإعلان عن طرح عدد محدود من التذاكر بسعر 60 دولاراً، بعد أن وُصفت أسعار التذاكر بأنها «ابتزازية وفلكية».
وقال واسرمان: «هذه هي الخطوة الأولى أمام المشجعين في المدينة، وفي أنحاء البلاد، بل وفي العالم، للحصول على تذكرتهم إلى التاريخ والانضمام إلينا هنا في لوس أنجلوس لأعظم ألعاب شهدها العالم على الإطلاق».
وأضاف: «الأساس الذي نبني عليه كل شيء غدا هو المشجعون، أولئك الذين يجلبون الطاقة والحماسة والصخب».
وشهدت مراسم الثلاثاء تجمع نحو 300 رياضي وبارالمبي من دورات سابقة، تخلّلها إيقاد شعلة الأولمبياد في ملعب لوس أنجلوس كوليسيوم.
وقال الرئيس التنفيذي لألعاب لوس أنجلوس رينولد هوفر: «تذاكرنا ستكون ميسورة التكلفة، ألعابنا ستكون متاحة للجميع، وهي هنا في باحتنا الخلفية».
وأضاف هوفر أن المنظمين سجلوا بالفعل أكثر من 150 ألف شخص للتطوّع خلال الألعاب.
وتابع: «هذا يعني أن نحو 150 ألف مؤيّد يقولون +أريد أن أكون جزءًا من هذا، أريد أن أكون جزءًا من التاريخ+».
من جهتها، استحضرت أسطورة السباحة الأميركية جانيت إيفانز، المتوّجة بأربع ذهبيات أولمبية وتشغل منصب رئيسة الرياضيين في ألعاب لوس أنجلوس 2028، تجربتها الشخصية عندما حضرت أولمبياد هذه المدينة تحديداً عام 1984 كمشجعة.
وقالت إيفانز: «الأولمبياد والبارالمبياد يجمعان العالم، لكنهما أيضاً مصدر إلهام».
وأردفت: «عندما حضرت الألعاب هنا عام 1984 وأنا في الثانية عشرة، ألهمني ذلك لأفعل ما أقوم به اليوم. أعتقد أن جعل التذاكر متاحة وميسورة التكلفة للجميع هنا في لوس أنجلوس سيُلهم الجيل الجديد... لأن هذا ما تفعله الألعاب الأولمبية: إنها تُلهم الناس».

أخبار ذات صلة
500 مليون طلب للحصول على تذاكر المونديال
500 مليون طلب لتذاكر مونديال 2026.. وكولومبيا والبرتغال في القمة
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
الفيفا
آخر الأخبار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
علوم الدار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
اليوم 21:13
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©