«أربيلوا» المدرب رقم 15 لريال مدريد تحت رئاسة بيريز

معتز الشامي (أبوظبي)

تولى الظهير الأيسر السابق ألفارو أربيلوا منصب المدير الفني المؤقت لريال مدريد بعد رحيل تشابي ألونسو.

ويُعد أربيلوا، الدولي الإسباني السابق، التغيير الإداري السادس عشر في النادي تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز خلال فترتي رئاسته، وكان أربيلوا قد تولى تدريب فريق كاستيا منذ الصيف، وقضى مسيرته التدريبية بأكملها في أكاديمية ريال مدريد للشباب.

وشهد منصب المدرب في عهد فلورنتينو بيريز تغييرات عديدة خلال مواسمه الـ 23، وأصبح يُعرف بأنه من أصعب الوظائف في عالم كرة القدم، وأجرى بيريز 17 تغييراً على منصب المدرب خلال فترته الأولى - بين عامي 2000 و2006 - ومنذ عام 2009 وحتى الآن، حيث تعاقب على تدريب النادي 15 مدرباً، مع العلم أن بعضهم شغل المنصب أكثر من مرة، مثل كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان.

خلال الفترة ما بين 2000 و2006، تولى تدريب ريال مدريد 6 مدربين، وهم فيسنتي ديل بوسكي، كارلوس كيروش، خوسيه أنطونيو كاماتشو، ماريانو جارسيا ريمون، فاندرلي لوكسمبورجو، وخوان رامون لوبيز.

ومنذ عام 2009، مرَّ 9 مدربين وهم، مانويل بيليجريني، خوسيه مورينيو، كارلو أنشيلوتي (مرتين)، زين الدين زيدان (مرتين)، رافائيل بينيتيز، جولين لوبيتيجي، سانتياغو سولاري، وبعد الإيطالي أنشيلوتي في فترته الثانية، جاء ألونسو والآن أربيلوا.

أما عن مسيرة ألفارو أربيلوا كلاعب، فقد لعب مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2016، حيث خاض 238 مباراة رسمية وفاز بـ 8 ألقاب، كأسين أوروبيتين، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، ولقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا (مرتين)، وكأس السوبر الإسباني. كما فاز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010، وكأس الأمم الأوروبية 2008، وكأس الأمم الأوروبية 2012، خلال 56 مباراة دولية.

وغادر أربيلوا ريال مدريد في صيف عام 2016 لينضم إلى وستهام يونايتد، لكنه لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط مع فريق الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن ينهي مسيرته الكروية بعد 15 موسماً كلاعب محترف.

وعن مسيرة ألفارو أربيلوا المدرب، فقد عاد أربيلوا إلى ريال مدريد في عام 2020 ليبدأ مسيرته التدريبية، حيث فاز بلقب الدوري مع فريق تحت 14 سنة (أ) في موسم 2020-2021. ثم انتقل لتدريب فريق تحت 16 سنة في موسم 2021-2022 قبل أن يقضي 3 سنوات كمدرب لفريق تحت 19 سنة، حيث قاد هذا الفريق إلى الثلاثية (الدوري، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا) في موسم 2022-2023، وإلى لقب الدوري في موسم 2024-2025، وفي يونيو 2025، تولّى أربيلوا تدريب فريق ريال مدريد الرديف «ريال مدريد كاستيا»، وقاد الفريق في أول 19 مباراة له في الموسم الحالي من الدوري الإسباني الممتاز. ويحتل كاستيا حالياً المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 10 انتصارات وتعادل واحد و8 هزائم.