3500 لاعب يرسّخون نجاحات كأس مانشستر سيتي أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي في نسختها السابعة، التي كانت حافلة بالتشويق، نجاحاً باهراً وحضوراً قياسياً، سواء على صعيد الفرق المشاركة أو الحضور، حيث استعرض أكثر من 3500 شاب وشابة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم مواهبهم على مدار ثلاثة أيام في مدينة زايد الرياضية.

واستقبلت أكبر بطولة سنوية لكرة القدم للشباب في المنطقة أكثر من 244 فريقاً من 18 دولة، مع مشاركة أندية احترافية مثل الجزيرة، وبني ياس، والوحدة، والعين، وملبورن سيتي، ومانشستر سيتي، حيث كانت المنافسات ضمن ثماني فئات عمرية.

ومع مشاركة خمس فئات عمرية للفتيان، وثلاث للفتيات، حضر 8 آلاف متفرج خلال عطلة الأسبوع الحافلة للاستمتاع بمنافسات كرة القدم.

وشاركت الفرق الثمانية الفائزة ضمن البطولة في سحب للفوز برحلة العمر إلى أحد أندية مجموعة السيتي لكرة القدم، حيث سيتدربون ويشاهدون الفريق الأول في الملعب.

وكان فريق السيب، الفائز بفئة الأولاد تحت 16 عاماً، هو الفريق المحظوظ الذي اختير في السحب، ويمكنه الآن التخطيط لرحلته. وأعاد الفريق القادم من سلطنة عُمان النجاح للعام الثاني على التوالي، حيث سبق له أن حقق الفوز ضمن الفئة العمرية نفسها العام الماضي، عندما فاز برحلة إلى مانشستر، تدَّرب خلالها في ملعب الاتحاد وشاهد مباراة الفريق الأول للرجال.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد إجراء السَّحب، سيحصل فريق ريسيستنسيا القادم من سنغافورة، والفائز في فئة الفتيات تحت 14 عاماً فريق، على دورة تدريبية بكرة القدم لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف مدربي مدارس سيتي لكرة القدم.

ولأول مرة، امتدت البطولة على مدار ثلاثة أيام، استجابةً للطلب المتزايد من الفرق من جميع أنحاء العالم، وشهدت تسجيل 2562 هدفاً في 1435 مباراة.

ومن الإنجازات الأخرى التي شهدتها هذه النسخة، كانت مشاركة 44 فريقاً للاعبات ضمن ثلاث فئات عمرية، الأمر الذي يؤكد على التقدم الذي تشهده كرة القدم للسيدات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأعرب نيدوم أونوها، مدافع مانشستر سيتي السابق وسفير كأس مانشستر سيتي أبوظبي، عن إعجابه بما شاهده، قائلاً: «لقد كانت ثلاثة أيام رائعة في كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2026. واستمتع العديد من الأولاد والبنات من جميع أنحاء العالم بهذه البطولة المتخصصة في كرة القدم للفئات العمرية، والتي تشهد تطوراً عبر السنوات. وبعيداً عن النتائج، كان لاعبو الفرق يشاركون والابتسامات على وجوههم، معبرين عن أنفسهم، وداعمين بعضهم بعضاً، ليصنعوا ذكريات ستبقى معهم طويلاً بعد نهاية الحدث».

وخارج الملعب، عرضت شركة بوما أحدث تقنيات أحذية كرة القدم ومجموعة ملابسها الرياضية، في حين استعرضت شركة الدار جزيرة فاهد، وقدّمت «نون» للجماهير باقة من الألعاب والهدايا.

وأتيحت الفرصة للاعبين والمدربين وعائلاتهم لمشاهدة فوز مانشستر سيتي الساحق بنتيجة 10-1 أمام فريق إكستر سيتي في مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تعليق له، قال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة السيتي لكرة القدم ومدير بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي: «أظهرت بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي 2026 مرة أخرى كيف تساهم كرة القدم في تعزيز التواصل بين الناس من جميع أنحاء العالم، فقد اجتمع شباب وشابات من مختلف الأعمار والجنسيات، واستمتعوا بوقتهم، وتعرفوا على ثقافات مختلفة، وقدموا أداءً كروياً رائعاً».