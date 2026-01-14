قبل مواجهة فيتنام.. «الأبيض الأولمبي» يحتفل بالتأهل الرابع في «أمم آسيا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حقق منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم الهدف المطلوب، بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية، إثر تعادله مع نظيره السوري 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية.

وأنهى «الأبيض الأولمبي» مشواره في الدور الأول، محتلاً المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب سوريا صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته، فيما تصدّر منتخب اليابان، حامل اللقب، ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وبقي منتخب قطر خالياً من النقاط.

وشهدت الجولة الأولى فوز منتخبنا على قطر 2-0، مقابل فوز اليابان على سوريا 5-0، وفي الجولة الثانية خسر «الأبيض الأولمبي» أمام اليابان 0-3، بينما تفوّق المنتخب السوري على قطر 1-0، وصولاً إلى الجولة الثالثة التي شهدت تعادل منتخبنا أمام سوريا 1-1، بعدما افتتح علي المعمري التسجيل في الدقيقة 23، قبل أن يدرك محمود العمر التعادل للمنتخب السوري في الدقيقة 55، فيما فاز المنتخب الياباني على قطر 2-0 في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

وأعاد هذا التأهل المستحق «الأبيض الأولمبي» إلى الواجهة، بتسجيل حضوره الرابع في الدور ربع النهائي عبر مشاركته السادسة في البطولة، والأول منذ نسخة تايلاند 2020، بعدما سبق له بلوغ هذا الدور في نسخ عُمان 2014، وقطر 2016، وتايلاند 2020، مقابل خروجه من الدور الأول في نسختي أوزبكستان 2022 وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018.

وتنتظر «الأبيض الأولمبي» مواجهة قوية أمام منتخب فيتنام متصدر المجموعة الأولى، والمقررة في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، فيما يشهد الدور ذاته مواجهة اليابان والأردن عند الثالثة والنصف عصراً، على أن تُستكمل مباريات ربع النهائي بمواجهتي أوزبكستان مع وصيف المجموعة الرابعة، وكوريا الجنوبية أمام متصدر المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الصين، أستراليا، العراق، وتايلاند.

وعبّر لاعبو «الأبيض الأولمبي» عن سعادتهم بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث قال المهاجم علي المعمري، هداف المنتخب برصيد هدفين في مرمى قطر وسوريا: «مبروك لنا ولجماهيرنا، والقادم أفضل»، بدوره، أكد يوسف المرزوقي مدافع المنتخب أن المهمة لم تنته بعد، قائلاً: «نجحنا في تحقيق المطلوب بعبور دور المجموعات، لكن الأصعب ما زال ينتظرنا في الأدوار الإقصائية».

من جانبه، أشاد حازم محمد لاعب وسط المنتخب بالأداء العام، وقال: «نتطلع إلى تقديم الأفضل في المباراة المقبلة، وسعداء بعبور الدور الأول رغم صعوبة المنافسة».

وتنطوي المواجهة المرتقبة أمام فيتنام على تحديات كبيرة، في ظل التطور اللافت للمنافس، الذي نجح في العبور إلى الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة، محققاً انتصارات لافتة أمام الأردن 2-0، وقرغيزستان 2-1، والسعودية 1-0، ليضمن الظهور الثالث على التوالي في الدور ذاته من البطولة القارية.

وتصدرت فيتنام ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، مقابل 6 نقاط للأردن، و3 نقاط للسعودية، فيما بقي قرغيزستان دون نقاط، لتتأهل فيتنام والأردن إلى الدور ربع النهائي.

وعقب مباراته الأخيرة أمام المنتخب السعودي، أولى مدرب فيتنام كيم سانج سيك اهتماماً خاصاً باستعادة اللاعبين لياقتهم البدنية، حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا لأكثر من 60 دقيقة لتمارين استشفاء، بينما واصل باقي اللاعبين العمل البدني والتكتيكي وفق توجيهات الجهاز الفني.

وأعرب سيك عن رضاه التام عن الروح القتالية لفريقه، مؤكداً استمرار التركيز والوحدة استعداداً لمواجهة ربع النهائي، وقال: «كانت المباراة أمام السعودية صعبة وعلى أرضها، لكنّ لاعبينا قاتلوا بقوة وحققوا فوزاً ثميناً، وأشعر بأنهم قدموا أداءً مذهلاً».

وعن مواجهة «الأبيض الأولمبي»، قال: «بغضّ النظر عن قوة المنافس، أنا واثق بقدرتنا على تقديم أداء مميز في ربع النهائي طالما نواصل القتال بروح الفريق الواحد».

واستحضر المهاجم كوك فييت إنجاز منتخب بلاده في نسخة 2018، معبراً عن طموحه في تكرار تلك التجربة، وقال: «شاهدت إنجاز 2018 عندما كنت لاعباً شاباً، وأتمنى أن نتمكن من إعادة تلك الروح وإسعاد جماهيرنا من جديد».